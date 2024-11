Amolyan csapatépítő edzőtábort tartottak a fehérváriak Gánton, a helyi turistaházban, évek óta bevett gyakorlat az őszi szünetben, harminc általános iskolás – héttől tizenkét évesig – tréningezett a Fejér vármegyei településen. A szakosztály igazgatója, Vörös Zsuzsa elmondta, a kicsik mindig nagyon várják ezeket a napokat, ugyanis játékos edzések, kirándulások szerepelnek a programban. Pár nappal később Tatán, az edzőtáborban a magyar sportolók mellett csehek és írek is tréningeznek. A Volán Fehérvártól múlt héten 17 pentatlonista volt érdekelt, jelenleg hatan gyakorolnak a megszokott környezetben. A szakmai munkát Kovács Sarolta és Vitéz László irányítja, a sportolók közül Gyugyi Laura, a fővárosból, a KSI-től frissen igazolt Varga Orsolya, Králl Dóra, Turbucz Ivola, Demeter Bence, Tárkányi Zsombor és Csák Milán tréningezik. Demeter a szerdai edzéseket kihagyta, ugyanis a fővárosban, a Sportszázad tagjaként volt jelenése Budapesten.

A legfiatalabbak Gánton töltöttek néhány napot, játékos edzésekkel és kirándulásokkal

Fotó: Horog László / FMH

–A megérdemelt, kora őszi pihenő után mindenki felvette a munkát. Tatán gyakorol, de már nem a mi edzőink felügyelete alatt Tamás József, aki szerződése lejárta után, közös megegyezéssel távozik tőlünk, másutt folytatja, további karrierjéhez sok sikert kívánunk. A szakosztály tagjainak a 2024-es idényben elért eredményeit értékelve el kell mondanom, egyik szemem sír, a másik nevet – mondja Vörös Zsuzsanna. - A felnőttek közül Demeter és Tamás is állt nagy siker kapujában, volt esélyük az ötkarikás szereplésre. Bence a kínai vb-n nagyon jó szerepléssel vívhatta volna ki a párizsi szereplés jogát, sajnos nem sikerült. A kvótája a világranglista helyezéssel meglett, elsőszámú tartalék volt, de az olimpiára nem utazhatott. Tamás januárban jól teljesített, kivívta magának a lehetőséget, hogy a világkupán válogatózhasson a világbajnoki indulás jogáért. Ott is a volt az ázsiai vb-n, azonban nem egyéniben, hanem váltóban. A hazai rendezésű, júliusi, budapesti Európa-bajnokságon egyéniben is bizonyíthatott. Jól vívott és úszott, joggal bízhatott akár az érmes helyezésben, a kombit a második helyen kezdte, azonban a lövészet és a futás során visszacsúszott, végül a 16. helyen zárt. Demeter nem került döntőbe, kiesett az elődöntőben. Bíztunk abban, hogy két felnőtt versenyzőnk közül egyikük ott lesz Párizsban, de erre nem került sor.