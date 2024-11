Meglepetésre a sereghajtó KTE gyorsan vezetéshez jutott Fehérváron: a 11. percben Nagy Krisztián passzából Pálinkás Gergő két ember között fejelt a kapuba, 1-0. A Vidi a bajnoki meccsei felén hátrányban fordul, és a DVTK elleni kupaderbin is így volt ez, de mielőtt elkönyvelhettük volna a gyenge első félidőt már jött is az egyenlítés! A 18. percben Nagy a Vidit is „kiszolgálta”, mert a legnagyobb természetességgel ajándékozta saját tizenhatosán belül a labdát Szabó Bálintnak, aki nyolc méterről lőtt kapuba, 1-1.

Fél óra múltán előbb Nagy elől Spandler Csaba mentett az utolsó pillanatban, majd Dala védett nagyot. Majdnem a Vidi fordulhatott előnnyel, ám a 41. percben Katona Mátyás közeli lövését védte Varga Bence. A szünet után 10 percet kellett várni az első nagy helyzetre, Katona lábában maradt a Vidi második gólja...

Ám a 68. percben Nejc Gradisar nem maradt vele adós, a támadó a kapu felé hátrálva védővel a nyakán, félfordulatból talált be, 2-1. A szlovén támadó lendülete Nicolas Stefannelit is „magával ragadta”, a 71. percben az argentin – Gradisar passzából – 14 méterről remek gólt lőtt, 3-1. Aztán a csereként beállt Kalmár Zsolton volt a sor, aki a 80. percben tovább növelte a Vidi előnyét, és végleg lezárta a mérkőzést, 4-1. De a gálaelőadásnak még nem volt vége!

A 87. percben megfogyatkozott a Kecskemét, miután kapusa letarolta Gradisart. Varga helyére mezőnyjátékos, Vágó Levente állt be a hajrára, akit Stefanelli, majd Csongvai Áron avatott fel vészkapusként, 6-1.

A Vidi gálázott, a Kecskemét teljesen összeomlott. A Fehérvár fellépett a tabella hetedik helyére.

Fehérvár FC – Kecskeméti TE 6-1 (1-1)

OTP Bank Liga, 12. forduló. Sóstói stadion. 2683 néző. Vezette: Rúsz (Horváth Z., Ország)

Fehérvár: Dala - Simut (Melnyik 84.), Huszti, Serafimov, Spandler, Holender - Katona M. (Pető 84.), Csongvai, Bedi (Stefanelli 57.), Szabó B. (Kalmár 65.) - Gradisar. Vezetőedző: Pető Tamás.

Kecskemét: Varga B. - Szabó A. (Rjaskó 46.), Vágó, Belényesi - Nagy K. (Májer 69.), Nikitscher, Zeke - Katona B. (Vattay 76.), Lukács (Berki M. 82.), Kovács B. (Zsótér 76.) - Pálinkás. Vezetőedző: Gera Zoltán.

Gól: Pálinkás (11.), ill. Szabó B. (18.), Gradisar (68.), Stefanelli (71., 90+2.), Kalmár (80.), Csongvai (90+5.)

Sárga lap: Bedi (45.), ill. Szabó A. (20.), Rjaskó (56.), Pálinkás (44.),

Piros lap: Varga B. (88.)