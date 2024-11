Távol álljon tőlünk az ünneprontás, mert a Vidi úgy darálta be ellenfelét, hogy öröm volt nézni. A kezdeti megingásra azonnal reagáltak a piros-kékek, akik meg sem álltak hat gólig. Nejc Gradisar sorozatban harmadik tétmérkőzésén is betalált, és kiosztott egy gólpasszt is a csereként beállt Nicolás Stefanellinek, aki duplázott. Micsoda lélekemelő gólt szerzett Kalmár Zsolt, és a csapatkapitány Csongvai Áron adta meg a kegyelemdöfést az NB II felé zuhanó Kecskemétnek. Ha nem történt volna meg Varga Bence, a kecskeméti kapus kiállítása, és az őt mérsékelten pótló Vágó Levente jelképes jelenléte a gólvonal előtt, akkor is legalább négy gólig jutnak a fehérváriak.

– Az eredményt nézve azt gondolhatnánk, ez egy könnyű mérkőzés volt, de ez nem igaz – szögezte le Pető Tamás, a Fehérvár FC vezetőedzője.

– Az első félidőben a Kecskemét remekül megszervezte a védekezését, nehéz volt játszani ellenük. Hamar megszerezték a vezetést, bár ki tudtunk egyenlíteni, elég tompán játszottunk. A második félidőben a cseréknek köszönhetően felpörögtünk, sokkal gyorsabb lett a játékunk és végre berúgtuk a helyzeteinket. Az ötvédős rendszer nagyobb biztonságot ad nekünk, fiatal csapatunk van, ebben a felállásban mindig van egy biztosító ember. Stefanelli megérdemelte, hogy betaláljon, sokat tesz ezért a csapatért, elég csak a kupameccsen bemutatott hatalmas sprintjére gondolni, ahol visszazárva a saját kapunk előtt szerelt. Nagyszerű héten vagyunk túl, ezen az úton kell tovább haladnunk. Ezt a mentalitást kell továbbvinnünk a következő mérkőzésekre.

Ezzel el is érkeztünk a nagy kérdésekig. Egyfelől: a bajnokság második harmadában képes lesz-e a Fehérvár stabilabb teljesítményt nyújtani a 6-12. helyezettek ellen, másfelől tud-e majd több pontot rabolni az első hattól?

A matek most úgy néz ki, hogy a jelenlegi 1-6. helyezettek ellen csak hat pontot gyüjtöttek Gradisarék, legyőzve az MTK-t, és a DVTK-t. Az „alsóházból” jóval több pontot szedtek be: a Kecskeméttől már négyet, hármat a DVSC-től, egyet-egyet a Nyíregyházától és a ZTE-től. A legfájóbb persze a Győr elleni 0... A felvázoltaknak megfelelően stabil középcsapattá vált a Vidi, ami a sok fiatallal szép teljesítmény, de az tisztán látszik, innen csak akkor vezet feljebb az út, ha az előttük állókat legyőzik, vagy pontot szereznek ellenük. Láttunk már ilyet – lásd: Kecskemét...

De vissza az ünnepléshez! Találós kérdés: mikor nyert tétmeccsen utoljára öt góllal a Vidi? Könnyű a válasz, hisz az előző szezonban történt: idén áprilisban 5-0-ra ugyancsak itthon, a Mezőkövesd ellen.

Jöjjön a fogós kérdés! Mikor szerzett utoljára a bajnokságban legalább hat gólt a Fehérvár? 2015-ben ,amikor Nikolicsék 7-0-ra ütötték ki a Haladást. Komoly elődök nyomában...