A székesfehérváriak az első perctől kezdve támadó szellemben léptek a jégre, mellyel kissé meg is lepték a fővárosiakat. A FEHA19 a 8. percben Ambrus Csongor góljával a vezetést is megszerezte, 1-0. A vendégek helyzetét tovább nehezítette Lőczi Barnabás kiállítása, melynek következtében be is szorultak a kapujuk elé. Az emberhátrányt még átvészelte az Újpest, azonban a szünethez közeledve Falus Ádám és Keresztes Zsombor játszott össze, a támadás végén Németh Zalán duplázta meg a hazaiak előnyét, 2-0.

A második harmad elején Páterka Bencét két percre a büntetőpadra küldték, a létszámfölényt szinte azonnal kihasználta Tokaji Viktor legénysége, Szita Donát révén már 3-0 állt az eredményjelzőn. Ezt követően magukhoz tértek a lila-fehérek, Pokornyi Dávid révén még a szépítés is összejött, 3-1.

A harmadik játékrész óriási vendég fölénnyel kezdődött, a rengeteg lövés ellenére Nyikita Melnyicsuk kapuja érintetlen maradt. A végjátékban az Újpest mindent egy lapra feltéve hat az öt ellen rohamozott, azonban egy korongeladást követően Anze Zezelj betalált, 4-1. A bekapott gól ellenére továbbra is üresen hagyta a kaput Jason Morgan vezetőedző, ennek köszönhetően egy szépségtapasszal felérő találatot szerzett az együttese, 4-2.