Meghívót kapott 1 órája

A cecei fiú is a tehetségek között

Várady-Szabó László is bekerült az EHF Respect Your Talent néven futó táborába, jelentette be hivatalos oldalán a veszprémi kézilabdacsapat.

Szabó Róbert Szabó Róbert

Várady-Szabó László meghívót kapott a legjobb fiatalok közé Fotó: A klub

Az EHF táborába a kontinens országaiból hívnak meg M18 korosztályú játékosokat, akiknek egyedülálló lehetőséget biztosítanak a pályán kívüli fejlődésre. A tábort ezúttal Bécsben tartják, a programsorozatra január 16 és 19. közt kerül sor. A kiválasztott tehetségek a világ legjobb kézilabdázóival, az EHF-nagykövetekkel és neves európai szakértőkkel dolgozhatnak majd együtt. A cecei születésű, jelenleg Veszprémben kézilabdázó 17 esztendős Várady-Szabó László is meghívást kapott erre a táborra. A játékos 2020 óta erősíti a veszprémieket, az NB I/B-ben szereplő csapat tagja, de az elmúlt hónapokban a Veszprém HC több mérkőzésén is nagy sikerrel játszott. A hazai ifjúsági válogatottal ráadásul az idei nyári ifjúsági Eb-n bronzérmet szerzett, míg novemberben megnyerte a gárdával a TIBY Handball tornát, ahol a legjobb kapusnak választották.



