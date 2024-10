Nincs megállás az Albának, kedden ismét pályán Vojvoda Dávidék, ezúttal a francia Le Portel otthonában. Felemásra sikerült az új idény rajtja a székesfehérvári csapat számára, az Európa Kupa F csoportjában 100-88-ra megnyerte első találkozóját a bolgár Rilszki Szportiszt ellen, viszont a hazai porondon nem áll túl jól, három mérkőzést játszott eddig és mindössze egyszer diadalmaskodott. A Pécs ellen rengeteg hibával játszott Alejandro Zubillaga legénysége, ezeken mindenféleképpen javítania kell az együttesnek, hiszen a francia bajnokságból érkező ellenfél nagyon magas színvonalat képvisel.

A Le Portel sem kezdte jól hazája bajnokságát, négy fordulót követően a 14. pozíciót foglalja el, a fehérváriakhoz hasonlóan eddig egyszer nyert. Az Európa Kupa első fordulójában Észtországban léptek pályára a franciák a BC Kalev/Cramo otthonában, ahol egy, az utolsó pillanatig kiélezett mérkőzésen 66-63-ra alulmaradtak. A legveszélyesebb kosárlabdázójuk Jack Nunge, az észtek elleni összecsapáson ő volt a legeredményesebb játékos a maga 13 pontjával, ezen kívül még gyűjtött 14 lepattanót is. A francia bajnokságban is ő a csapat legeredményesebbje, az eddigi meccseken 13.3 pontot átlagolt.

– A következő mérkőzés egy lehetőség számunkra, hogy visszataláljunk a jó útra, rosszul alakult a Pécs elleni meccs, fontos, hogy a csapatjátékunk ismét jól működjön – nyilatkozta az Alba Fehérvár hivatalos oldalának Tyler Thomas, a klub magas hátvédje a Le Portel elleni összecsapás kapcsán. A játékos kiemelte, a továbbjutás szempontjából fontos, hogy megnyerjék a találkozót, de rendkívül nehéz dolguk lesz Franciaországban.

Az észtek elleni mérkőzés megmutatta, hogy a Le Portel védekezése igen kemény, nem hagy sok helyet az ellenfélnek, viszont az Alba gyors összjátékával kitörhet ebből. A sebesség lehet az összecsapás kulcsa, a fehérvári együttesnek több agilis játékosa is van akik megbonthatják az ellenfél védő alakzatát. A levegőben fölényben lehetnek a franciák, ugyanis a csapat átlagmagassága 201 centiméter, ami az egyik legmagasabb érték az Európa Kupában szereplő csapatok között.