Igazi presztízsmeccsre készült a Vidi az OTP Bank Liga 9. fordulójában. A székesfehérváriak az ETO FC Győr otthonában látogatottak, ahol mondhatjuk, kiesési rangadót játszottak az újonccal.

Nagy volt a küzdelem, de alulmaradt a Vidi

Fotó: Szabó Miklós / NS

Már a harmadik percben közel járt a vezetés megszerzéséhez az ETO FC Győr, Vazsdi Szahli passzolt balról Zseljko Gavricshoz, aki jobbal első Dala Martint találta telibe, majd tizenháromról jobbal a jobb alsó mellé vágta a lecsorgót. A hazaiak ezután sem lassítottak, mezőnyfölényt alakítottak ki és agresszív letámadással próbálkoztak, aminek a kilencedik percben meg is lett az eredménye. Szahli jobb oldali szöglete után Eneo Bitri csúsztatott, a labda Daniel Stefulj elé került aki két lépésről a rövid, jobb felsőbe fejelte a labdát, hátrányba került a Vidi, 1-0. Két percet sem kellett várni, hogy jöjjön az újabb győri találat, ekkor Zseljko Gavrics tizenhatról lőtt jobbal a jobb alsóba, azonban a játékvezető először les miatt nem adta meg a találatot. Végül a videóbíró szobában visszanézték az esetet és megállapították, a szerb futballista nem volt előrébb, így érvényes a gól, 2-0.

A negyedórás rövidzárlat után a Vidi próbált felállni, és a támadójátéka is élénkebb lett, de ez sokáig nem járt eredménnyel. A 23. percben érdekes jelentsor zajlott le a hazai tizenhatoson belül, egy beívelésnél Bitri vállon rúgta Nicolás Stefanellit, Pintér Csaba játékvezető azonban nem ítélt büntetőt. A VAR-szobában eközben elkezdték vizsgálni az esetet, kihívták a bírót is, aki megváltoztatta döntését és a tizenegyespontra mutatott. Szabó Bálint állt a labda mögé, s bár Gyurákovics Erik érezte az irányt, nem ért oda a jobb alsóba tartó labdára, 2-1. A folytatásban a vendégek mindent megtettek, hogy még a szünet előtt egyenlítsenek, de nagy helyzete ismét a Győrnek volt. A 33. percben Vera jobbal a lécre lőtt 23-ról, de ehhez az is kellett, hogy Bedi Bence hátán megpattanjon a próbálkozás, így a félidőre maradt a 2-1-es hazai vezetés.

A fordulás után felpörgött a Vidi, többet támadott és ez helyzetekkel is párosult, de a gól nem akart összejönni. Az 50. percben Stefanelli balról adott középre remekül, de Nejc Gradisar három méterről a léc fölé fejelte a labdát. Nyolc perccel később már a másik oldalon volt veszély, Bitri ötről fejelt kissé a bal felső mellé. A pályán is nagy volt a feszültség ekkor már, a pályán kívül is a szurkolók részéről, de a játék egyre inkább elkezdett leülni. Pető Tamás a végén próbált frissíteni, pályára küldte Tóth Tamás Videt, valamint Kovács Patrikot is, azonban új erőt egyikőjük sem hozott a játékba.