A Vadkanok újoncként az első fordulóban vállalható vereséget szenvedtek hazai pályán az előző szezon ezüstérmesétől, a Budapest Exilestől. Az élvonalba öt esztendő után visszatérő Fehérvár Rugby Club a szintén újonc – a bajnoki rajton a címvédő Esztergomi Vitézek ellen 72-0-ás zakóba belerohanó – DEAC Huszárokkal meccselt a hétvégén az Albertirsai úti Budapest Rugby Centerben.

A Vadkanok örökfiatal játékos-edzője Gáncs Ferenc. Ha egyszer elindul...

Fotó: Fehérvár Rugby Club

Még az égiek is lekacsintottak, hiszen a borongós időben a meccset pont elkerülte az eső, és a fehérváriaknak sikerült is jól kezdeniük a meccset, hiszen már a 3. percben Őrsi Dávid révén már 5-0-ás vezetéshez jutottak. A második célt a 17. percben Csörgei István szerezte, amit Jung Lucas jutalomrúgása még két ponttal megtoldott, 12-0. Lassan ébredezett a Debrecen, 5 pontos céljával és egy büntető rúgással 12–8-ra zárkóztak a cívis városiak. A 28. percben Molnár Barna félpályás elfutásával 17-8-ra lépett el a Fehérvár. Kicsivel később Kerék Ádám profikat megszégyenítő drop (ejtett) rúgásával már 20-8-ra vezettek a Vadkanok. Az utolsó perc is tartogatott meglepetés: Antal Benjámin a centersor szép sok passzos céljával ért véget az első félidő 25-8.

A Vadkanok cseréi is jól szálltak be

A második félidő elején a az FRC ott folytatta, ahol abbahagyta: Antal Benjámin újabb 5 pontos célt szerzett amit Lucas Jung ismét megtoldott két ponttal, 32-8 .A mindössze 18 éves csereként be állt Pleva Máté a második félidő 9. percében jól vette észre a szélen a rést, és remekül elfutott a debreceni játékosok között, újabb öt pontot szerezve, majd jött a menetrend szerint hibátlan jutalomrúgás Lucastól, 39-8. A 13 percben Csörgei István megszerezte második, úgy hogy néhány meglehetősen kemény kötésű debreceni "huszárt" is felborított, 44-8.

Louis Janeke, a Fehérvár Rugby Club élére nyáron kinevezett dél-afrikai edző ekkora előnynél már cserére szánta magát, és a meccsbe beszálló játékosok is helytálltak.

A Debrecen még nem adta fel újabb 5 + 2 pontos célt szerzett 44-15. Az utolsó percek is bőven tartogattak meglepetést: a csereként be állt Zsigovics Ferenc szedett össze egy rúgott labdát és szerezte meg a meccs utolsó célját. Ezzel a már korábban pontokat szerző Pleva Mátéval kiegészülve a csapat két mindössze 18 éves játékosa is megszerezhette első céljait az első osztályban.