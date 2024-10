A Béla úti temetőben helyezték örök nyugalomra az Alba Volánnal sokszoros bajnok, kupagyőztes, a nemzeti együttesben is éveken át alapembernek számító Szuna Rolandot, aki közlekedési balesetben vesztette életét Székesfehérvár közelében. A szombat délutáni szertartásra családtagok, hozzátartozók, barátok, ismerősök érkeztek nagy számban, nem csak a ravatalozó, hanem az épület előtti tér is megtelt, a klub korábbi és jelenlegi vezetői mellett a többi, fehérvári csapatsportág képviselői is tiszteletüket tették.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A katolikus pap a szertartáson elmondta, egy temetésen mindig lehet nagy dolgokat, különböző történeteket feleleveníteni, amelyek összekötnek az elhunyttal. „Ezekben a történetekben sajnos mindig benne van az elmúlás fájdalma, nehézsége. Maradjunk egy kis időre csendben, mindenki mélyedjen el, idézze fel magában azokat a nagyszerű pillanatokat, amelyeken közösen éltek meg Rolival. Őrizzük meg a szép dolgokat és őt is ugyanígy az emlékeinkben.”

A hangszórókból felcsendült a November rain, a Guns N' Roses örökbecsű melódiája, Axl Rose szerzeménye, amikor a tömeg elindult a sírhely felé. Később Bob Dylan dala, a Knockin' on heaven's door, majd a jégkorongozó másik nagy kedvence, Adele lassú dallamait hallgattuk. Kellemesen sütött az októberi nap, igyekezve kicsit könnyíteni a lelkeken. Roli egy színes képről mosolygott ránk, ami nyugtatóan hatott akkor is, amikor a megjelentek a könnyeiket törölgették. A fehérvári hoki pápája, idősb Ocskay Gábor megrendülten állt kicsit távolabb.

A hivatalos ceremónia végeztével a sírnál a családtagok és Roland legjobb barátai maradtak, akik élő láncot alkottak, kört álltak a fejfánál, elhunyt társuk fotójánál. Roland bátyja, Szuna Gábor párás tekintettel próbálta feldolgozni a feldolgozhatatlant.

Együtt nyertek bajnoki aranyérmet, az Alba Volán 1999-ben, heroikus csatában, Dunaújvárosban, 18 év elteltével szerzett ismét bajnoki címet, mindketten fontos szerepet vállaltak a győzelemben. Együtt ünnepelték a diadalt, pályafutásuk során a legnagyobb klubsikert. Az akkori, fehérvári bajnokcsapatból a kapus, a Szpartak Moszkva egykori erőssége, Alekszej Marin 2016-ban hunyt el, hazájában, Oroszországban temették el. A saját nevelésű játékosok közül először ifjabb Ocskay Gábor ment el, 2009 tavaszán, majd öt évvel később Rajz Attila. Kiscsicsó és Tilu ugyanott, a Béla úton lelt örök nyugalomra, Roland sírja közelében. Szuna Gábor szerint mindhármuk élete a hoki volt, most is – korongos nyelven szólva – egyetlen átadásnyi távolságra vannak egymás mellett.

Szuna Roland 44 évet élt. Nyugodjon békében.