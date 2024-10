Az első három mérkőzés után csupán egy győzelemmel álló újonc sárbogárdiak számára nem indult a legjobban a hétvégi bajnoki. A házigazda közel öt percig nem talált az ellenfél kapujába, ezt a gólcsendet bár Pordán Gábor megtörte, de így is 1-3 állt már az eredményjelzőn a tököliek javára. A folytatásban nem sikerült a zárkózás, sőt, tovább nőtt a különbség, a szünetre pedig már tizenkettővel ment a Tököl, 8-16.

A fordulás után a Sárbogárd megtett, hogy visszajöjjön a mérkőzésbe, de csak a zárkózás sikerült. A végén az indulatok is elszabadultak, a Tökölnél két játékost is piros lappal állított ki a játékvezető. Ez aztán a találkozó végkimenetelén már nem változtatott, a vendégek simán nyertek, akik így továbbra is veretlenek a bajnokságban, 25-31.

Férfi kézilabda NB II, 4. forduló

VAX KE Sárbogárd – VSK Tököl 25-31 (8-16)

Sárbogárd, Városi Sportcsarnok, Vezette: Snóbli Balázs, Snóbli Gyula

VAX KE Sárbogárd: Bali, Sallai, Németh – Bicskei 6, Csendes 2, Domak 4, Hajnal, Farkas G., Pordán A., Májer 2, Pordán G. 10, Rehák, Szili Ádám, Szili Ákos, Kővári, Vajai. Vezetőedző: Pordán István

VSK Tököl: Rózsahegyi, Dávid M. – Szentivánszki 3, Deli 8, Finta, Nagy A. 2, Horváth P. 3, Szabados 2, Czabán 7, Marcsek 4, Homor 2. Vezetőedző: Márczy Gábor