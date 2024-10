Erdély Csanád más utat járt be, mire megérkezett a jégkoronghoz. „Édesanyám testnevelő tanár volt Dunaújvárosban, bár a suliban nem ő tanított, erre odafigyeltek az illetékesek. Az úszást azonban ő oktatta nekem is, tornára is jártam öt éves koromig, az óvoda utolsó évében kezdtem jégkorongozni, ott is ragadtam. Lépkedtem egyre feljebb, jól ment az utánpótlásban, a fehérvári akadémia után, a felnőttekhez kerülve jött az igazán nagy ugrás, ott szembesültem először az igazi nyomással, már tizenévesen, az osztrák bázisú ligában kellett hetente többször bizonyítanom. Már tíz éve szerepelek az élvonalban, hokiztam egy szezont Észak-Amerikában, egy junior ligában. Később Dániában légióskodtam, az Esbjerg gárdájában, tavaly ezüstérmesek lettünk, majd hazatértem Fehérvárra. Döntő volt, hogy erős csapatot építettek, a Bajnokok Ligájában szerepelünk idén ősszel is, valamint a meseszép, új csarnok, ami minden igényt kielégít. Tíz éve folyamatos eredménykényszer alatt vagyok, ami segíti a sportoló személyiségének fejlődését.”