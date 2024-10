Nagyvelegen nőtt fel, a mai napig hazajár és elmondása szerint nem változott semmit Szolnoki Roland.

Szolnoki Roland nem titkolja, bajnoki címet nyerne csapatával

Fotó: Puskás Akadémia

Szülei és bátyja mindent megtettek azért, hogy egyszer profi futballista lehessen. Előbb a gárdonyi focisuliban nevelkedett, majd innen a Puskás Akadémiára került. A Videotonban lett profi futballista, tagja volt mind a három székesfehérvári bajnokcsapatnak, ráadásul Ligakupát is nyert az együttessel, amellyel az Európa-liga csoportkörében is szerepelt. Az utolsó piros-kékben eltöltött idényének második fele sok kérdést felvetett, ami miatt úgy döntött, hogy vált, és visszatér a gyökerekhez Felcsútra, a Puskás Akadémiához még 2018-ban. Az elmúlt hat évben aztán megélt számtalan sikert, de volt egy csúnya sérülése 2022-ben, amiből sikerült kijönnie és felépülnie. Ezt a karrierutat jártuk végig a nagyvelegi sráccal, aki a fiataloknak is üzent a vele készült nagyinterjú végén. Érdemes velünk tartani.