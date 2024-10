Mozgalmas héten van túl a Főnix-nevelés, aki miután a hétfői Bosznia-Hercegovina elleni Nemzetek Ligája mérkőzésen duplázott szerdán eljegyezte barátnőjét, Buzsik Borkát. A sztárfutballista Instagram oldalán jelentette be a nagy hírt, amit csak annyival kommentált, hogy „Igent mondott!". Ezután kapták lencsevégre vadonatúj Lamborghini Revueltójával, amely szintén bejárta az ország sajtóját, de ez valószínűleg Liverpoolban nem okozott nagy meghökkenést, az viszont, hogy Szoboszlai Dominik barátnője gyűrűt húzott a barátnője kezére annál inkább maradandó nyomot hagyott a csapattársakban.

Az ikonikus Szoboszlai Dominik poszt

Fotó: Szoboszlai Dominik / Instagram

A „vörösök" egyik legnagyobb sztárja, Trent Alexander Arnold amikor megérkezett a liverpooli edzőterembe rögtön az interneten közzétett mondatával cukkolta a magyar válogatottat: „Igent mondott, fiúk!".

Nehéz mérkőzés vár Szoboszlai Dominik csapatára

A nagyszerű hetet vasárnap koronázhatja meg, hiszen a Liverpool a Chelsea-t fogadja október 10-én 17.30 órától az Anfield Roadon a Premier League 8. fordulójában. A londoni kékek nagyszerű formában vannak, Cole Palmer személyében pedig egy olyan játékosuk is van, aki kimagasló teljesítményt nyújt az elmúlt időszakban, hat gólja mellett már öt gólpassza is van. A siker már csak azért is fontos lenne Szoboszlai gárdájának, mert a közvetlen rivális Arsenal szombat este kikapott a Bournemouth otthonában. Buzsik Borka ezt az összecsapást már Szoboszlai Dominik menyasszonyként nézheti végig.