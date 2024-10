A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya komoly döntésre szánta el magát, és eljegyezte szerelmét, Buzsik Borkát, aki ma közösségi oldalán meg is mutatta csodálatos gyűrűjét. Mi pedig a fehérvári lányt mutatjuk be egy kicsit. Íme a lány, aki elrabolta a Liverpoolban és itthon is népszerű Szoboszlai Dominik szívét!

A friss gyűrűs menyasszony, Buzsik Borka és a boldog vőlegény, Szoboszlai Dominik

Forrás: Szoboszlai Dominik/Instagram

Az abai származású menyasszony hat évvel ezelőtt ballagott el az egyik székesfehérvári gimnáziumból, meg is mutattuk, milyen bájos végzős diáklány volt.