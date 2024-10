„Igent mondott” – adta hírül boldogan a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya. Szobi a közösségi oldalán jelentette be, hogy megkérte szerelme, Buzsik Borka kezét. A fehérvári lányról most olyan fotót mutatunk, amelyet régen nem láthatott Szoboszlai Dominik barátnője, egész pontosan immár gyűrűs menyasszonya sem: középiskolai, végzős évében készült diákkori osztályképét!

Szoboszlai Dominik barátnője néhány hónapja került az érdeklődés középpontjába. Borka 2018-ban talán még nem is gondolta, hogy hat évvel később a sztárfocista gyűrűs menyasszonya lesz

Fotó: Szoboszlai Dominik instagram

És hogy hol kérte meg a barátnője kezét Szoboszlai Dominik? A bejegyzés alapján a lánykérésre Budapesten, már-már a főváros felett, a Four Seasons Hotel Gresham Palace exkluzív szállodában került sor.

Szoboszlai Dominik barátnője a telekiben végzett

Buzsik Borka 2018-ban ballagott el a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium 12. A osztályából, annak idején lapunk Vén Diák című rovatában megörökítettük a mosolygós végzőst. Az abai származású lány útja a fehérvári diákévek után Budapestre, a Corvinus Egyetemen diplomázott.

Buzsik Borka 2018-ban a Teleki Blanka Gimnázium végzőseként

Fotó: FMH archív

Szoboszlai Dominik menyasszonyaként pedig most a világ egyik legboldogabb embere. Minden bizonnyal így még különlegesebb lesz a magyar válogatott csapatkapitányának közelgő születésnapja is. És hogy hány éves Szoboszlai Dominik? Október 25-én tölti be majd a huszonnégyet.