Kedden jelentette be új vezetőségét a szerb élvonalban szereplő Partizan Beograd, amelyben Raszim Ljajics elnök mellett helyet kapott a Real Madiddal BL-győztes Predrag Mijatovics, valamint a karrierjét 2018-ban a Vidinél befejező Danko Lazovics is, azonban azt még nem tudni, hogy milyen tisztséget tölt be a klubnál. A klub az elmúlt években mintegy 60 millió eurós tartozást halmozott fel, amiben vannak közüzemi tartozások és játékosokkal szembeni elmaradások, de adótartozás is többek közt.

„Nem volt kérdés számomra, hogy újra csatlakozzak a klubhoz. Jó Partizan-szurkolónak lenni és látni, hogy a bajban milyen sok szurkoló szeretne segíteni. Ez egy nevelőklub, én tizenhárom éves voltam, amikor először idekerültem, és most azért fogok dolgozni, hogy visszajöjjenek az akkori boldog idők. Sok, szerteágazó problémával nézünk szembe, de minden, a klubért tenni akaró emberrel beszélni fogunk és olyan döntéseket fogunk hozni, amivel visszajuthat a Partizan oda, ahová való" – fogalmazott a klub hivatalos oldalának Danko Lazovics, aki a Partizánnál nevelkedett.

Danko Lazovics 2016 nyarán igazolt a szlovén NK Olimpijától a Videotonhoz, amellyel a 2017-2018-as idényben bajnok lett. A futballista 80 alkalommal lépett pályára a székesfehérvári együttesben, amelynek színeiben 29 gól mellett 29 gólpasszt osztott ki. Korábban megfordult a Bayer Leverkusenél, a Feyenoordnál, a PSV Eindhovennél, a Vitesse-nél és a Zenitnél is.