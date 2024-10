A FEHA19 serdülőcsapata jelenleg egy ponttal vezeti az Újpesti Jégkorong Akadémia előtt az U16 A bajnokságot, viszont a fővárosi csapat eddig két mérkőzéssel kevesebbet játszott. A kis Titánok hat mérkőzésen 27 gólt lőttek, ami a második legmagasabb a sorozatban. Ugyan a védekezésük még nem a legmagabiztosabb, de jó esélyük van egy remek alapszakaszt zárni az ősz folyamán. Legközelebb október 5-én szombaton fogadják a Vasas SC A-t, az angyalföldiek ellen már megmérkőztek, idegenben egy szoros meccsen 4-3-as vereséget szenvedtek. A remek támadójátéknak köszönhetően több játékos liga szinten is kiemelkedik. Horváth Benjámin a maga nyolc pontjával, a negyedik legtöbbet szerző játékos, ez három találatból, és öt gólpasszból tevődik össze. Mellette remek idényt fut még Joó Bertalan is, aki csapata legeredményesebb játékosa a maga öt góljával. Az asszisztok királya Ziga Valencic a csapatban, aki hat gólpasszal holtversenyben a liga legjobbja.

Az ifjúsági csapat az osztrák bázisú ÖEHV U18I második divíziójában szerepel, ahol hét meccset játszottak eddig, és a tabella második helyén állnak. Itt sem mutat teljes képet a tabella, hiszen két csapat is van akik eddig csak négy mérkőzést tudtak le. A közvetlenül mögöttük lévő ICEHAWKS Hockey Club is a kevés mérkőzést lejátszott együttesek közé tartozik, viszont ők már kaptak egy hatalmas pofont a fehérvári fiúktól, ugyanis idegenben legyőzték 12-3-ra. Szerzett pontok szempontjából két FEHA19 játékos is kiemelkedik, Szűcs Martin és Pallós Zsombor is már több mint tíz pontot szerzett, utóbbi vezeti a góllövőlistát hét találattal. Martin a gólpasszokban jeleskedik inkább, második a gólpasszlistán hét assziszttal. Az U18 is szombaton játszik legközelebb, ők is Székesfehérváron lépnek jégre, az Okanagan Hockey Academy ellen.

Az ifjúsági csapathoz hasonlóan a juniorok is az osztrák bázisú korosztályos bajnokságban játszanak, ha csak a tabellákra tekintünk a három csapat közül az ő helyzetük a legrosszabb, hét lejátszott mérkőzés után egy győzelemmel a tabella utolsó előtti pozíciójában tartózkodnak. Viszont az ő esetükben nem szabad elfelejteni, hogy sok játékosuk rendszeresen feljátszik az ERSTE Ligába, ilyen például többek között Alapi Márton és Antonijevics Alekszandar is, így általában nem a legerősebb felállásukkal lépnek pályára. Volt több nagy arányú vereségük is, de itt már azért küzdenek a játékosok, hogy a felnőtt bajnokságban léphessenek pályára. A különböző taktikai elemeket elsajátítása, és a minél jobb felkészítés a csapat célja, nem az eredmények, hanem az alkalmazhatóság van szem előtt tartva. Ők is szombaton játszanak legközelebb az Eishockey Akademie Oberösterterreich csapatát fogadják. Szeptemberben már meglátogatták az osztrák klubot, egy remek iramú mérkőzésen 4-2-re alulmaradtak.