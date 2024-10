2024. október 27., vasárnap 13:30

Csór Truck-Trailer (3.) – Adony VSK (9.)

Pécsi László a Csór Truck-Trailer vezetőedzője: - Móron nem volt benne a mérkőzésben a pontszerzés, még úgy sem, hogy több mint 60 percet emberelőnyben játszottunk. Nem volt túlságosan közönségszórakoztató a játék, aki most volt életében először futballmeccsen, lehet, hogy elege lett, és többet ki sem fog látogatni... Ezért elsősorban mi voltunk a felelősek, mert a Mórnak onnantól kezdve, hogy megszerezte a vezetést és tíz emberre fogyatkozott egyetlen célja volt, az eredmény megőrzése, és ezt nagyon jól csinálták. Hiányérzetem volt abban a tekintetben, hogy veszélytelenek voltunk, egyet nem lőttünk kapura, jóformán helyzetig sem jutottunk el. Többször utaltam rá, a tabella megtévesztő képet adhat az elmaradt mérkőzések miatt, vannak olyan csapatok, amelyek két mérkőzéssel kevesebbet is játszhattak, mint a többiek. A vesztett pontszámok alapján mi nem állhatnánk a dobogón, ezért már az is nagy megtiszteltetés, hogy a Mór egy Csór elleni mérkőzést rangadónak nevezett és úgy is áll hozzá. Úgy érzem, egy kicsit túlértékeli a tabella a csapatunk tudását. Az Adony ellen a százszázalékos hazai mérleg megőrzése a legfőbb célunk, számunkra ez a mérkőzés jelenti a rangadót, és ezt mindenképpen meg szeretnénk nyerni. Jelen pillanatban ezek a meccsek jelentik számunkra azt a versenyhelyzetet, ahol jobbnak kell bizonyulnunk, és nem a top csapatok ellen.