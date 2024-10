Szavakkal talán nehéz leírni azt a menetelést, amibe a Bicskei TC kezdett az új idényben és talán mindenki azt reméli, hogy ennek a sikernek minél később lesz vége...

– Ha vége lesz... Reméljük, hogy minél később. Nyilván, mi számít a végének? Minden meccs megnyerése azért túlzás, de nyilván az a célunk, hogy minél jobban szerepeljünk. A hétvégén lesz egy nagyon nehéz meccsünk, Veszprémben játszunk, ahol nagyon jó lenne nyerni, mert akkor még nagyobb előnyünk lehet velük szemben a tabellán. Aztán utána még ott lesz egy Mosonmagyaróvár és egy Puskás Akadémia II elleni meccs is, de játszunk még az Érddel, meg az Újpest II-vel is, szóval még azért sok olyan meccs van vissza, ami rendkívül fontos és nem könnyű.

Ez már a negyedik idény amit Bicskén kezd meg. Hogy érzi magát, milyen a csapategység?

– Úgy érzem minden évben sikerült egy kicsit előrébb lépnünk. Tavaly másodikak lettünk, szerencsére télen tudtunk egy nagyot előrelépni, megerősítettük a játékoskeretet. Most nyáron nem abban fejlődtünk, hanem egy olyan masszőrt sikerült hozni Benkő Zsolt személyében, aki maximálisan hozzá tud tenni a csapatunk teljesítményéhez. Pozitív a csapategység. Szerencsére karrierem során nem nagyon voltam olyan csapatba, ahol ne éreztem volna jól magam, viszont itt az eredményektől függetlenül is extra jó minden. A keretnek egyébként mindig megvolt az a vegyessége, játszott itt Bori Gábor is, aki ugyanúgy beleillett a csapatba, hiába játszott mellette tizennyolc éves játékos is, nem számít hogy valaki 17 vagy 36, jól megértjük egymást.

Csordás Csaba azt mondta lapunknak, csapatkapitányként nagyon sokat tesz a csapathoz, és örül annak, hogy együtt dolgozhatnak.

– Nagyon jó kapcsolatunk van a mesterrel. Nem jó passzban érkeztem ide Bicskére három és fél évvel ezelőtt. Pontosan ezért nagyon nagy szerepe van Csabának abban, hogy én még aktív labdarúgó vagyok. Az az állapot amiben idekerültem fogalmazzunk úgy, tényleg nem voltam a csúcson. Mégis megkaptam tőle a bizalmat, és remélem, hogy egy kicsit tudtam neki vissza is adni mert úgy érzem sikerült újra felépíteni magam, hogy élvezzem a focit és segítsek a csapatnak.