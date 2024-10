Az idei évben egyesfogatban megnyerte a Fejér Vármegyei Fogathajtó Bajnokságot, a férje, Penzer László pedig nemzetközi szinten versenyez kettesfogat kategóriában, a tavalyi évben Magyarországot képviselte a kettesofgathajtó világbajnokságon Franciaországban, míg kislányuk, Kamilla elindult Nemzeti Vágtán. Családi fertőzés a lovak szeretete?

– Igazi lovas család vagyunk, nálunk mindenki hajt, apuka, anyuka meg a gyerek is. Kamilla talán előbb lovagolt, mint járt. Ehhez persze azt is hozzá kell tenni, hogy lovas foglalkozásokat tartok gyermekeknek. Három hónapos volt amikor megkapta az első póniját, most már hat van neki, hiszen mindegyik lovassportra más és más fajta kell. Van amelyiket a fogathajtásra használja, van amelyiket a vágtára. Mondhatom, hogy a lovassport minden ága érdekli, bár szerintem egyet kellene csinálni, amit úgy igazából, maximális odafigyeléssel űzne. Ez most nálunk talán leginkább a fogathajtás.

Honnan jött a lehetőség, hogy Kamilla elindulhat a vágtán?

– Nagyon szeret lovagolni, a vágta pedig nagyon tetszett neki, minden évben ott voltunk a Hősök terén és néztük a műsort. Most pedig behoztak egy korosztályt, a 10-től 14 éves korig lévők vágtáját, így ő is tudott nevezni és amikor ez kiderült nem volt kérdés, hogy megpróbálja. Voltak azért félelmeim, mert ez több veszélyt rejt magában, mint a fogathajtás, de szerette volna és mi támogattuk. Nálunk nincs galopp pálya így kerestünk egy galopp versenyekben jártas edzőt neki, aki Bacsevics Eszter lett. Ő Köveskálon él, ott készítette fel Kamillát a versenyre. Szilvásváradhoz és az Állami Ménesgazdasághoz sokban kötődünk, így Szilvásvárad színeiben indult. Összesen 16 gyerek huszár állt rajthoz, a saját futamában a másodikként ért célba Szélvihar nevű pónijával. Hozzá kell tennem, hogy Kamilla most, augusztus 20-án töltötte be a 10. életévét, így ő volt a legfiatalabb a mezőnyben.

Mennyire sikerül összehangolni az iskolát és a lovassportokat?

– A Seregélyesi Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába jár Kamilla, jelenleg negyedikes és egy elég erős német tagozatos osztályba jár. Szerencsére az iskola támogatja, hiszen sokat kell hiányoznia, hamarabb eljönni az edzések, versenyek miatt, de természetesen a tanulást sem hanyagolja el.