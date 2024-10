Szomorúan kezdődött a Volán vasárnapi mérkőzése, hiszen a kezdő dudaszó előtt az Alba Volán SC egykori játékosáról, a nemrég tragikus körülmények közt, 44 éves korában elhunyt Szuna Rolandról emlékeztek meg a jelenlévők. A nehéz, de ugyanakkor megható pillanatok után Chase Berger átvehette a hónap játékosának járó díjat, ezután pedig már csak a játéké volt a főszerep.

A mérkőzést mindkét együttes nagy elánnal kezdte, felváltva alakítottak ki helyzeteket. Az első igazán komoly lehetőség a Volán előtt adódott, Bartalis István törhetett szemből a kapura, ám ezt az olaszok hálóőre Sam Harvey, szép mozdulattal hárította. A harmad végén a Volán Braden Chrisstoffer kiállítása miatt nagy nyomást gyakorolhatott az ellenfelére, viszont gólt nem tudtak szerezni 0-0.

Az első harmadot követően október 6-ra is megemlékezett a Hydro Fehérvár AV19, a kivetítőkön a szabadságharc leverésével kapcsolatos fotósorozatot játszottak le.

A második harmadban agresszívabbak voltak a csapatok, egy emberelőnyt kihasználva a vendégek pedig Matt Bradley révén megszerezték a vezetést 0-1. A bekapott gól ébresztő jelleggel hatott Kiss Dávid legénységére, gyorsítottak a játékukon, ezzel egyidejűleg több kialakított helyzetük is lett. Az együttesek próbálták magukhoz ragadni az irányítást, mely időszakosan sikerült is, de alig egy-két percet követően az ellenfél ki tudott szabadulni a nyomás alól. A játék képe alapján bármelyik csapat betalálhatott volna, viszont az eredmény továbbra sem változott. Hazai részről Erdély Csanád előtt adódott a legnagyobb sansz, hogy ismét egál legyen az állás, viszont belevezette a korongot a kapusba. A harmad utolsó perceiben, a fehérvári játékosokon észlelhető volt egyfajta frusztráltság, aminek következtében a játékvezetők a palánk mögé küldték Terbócs Istvánt, majd nemsokkal a kétperces büntetés letelte után Joel Messnert is. A vendégek próbálták kihasználni az emberelőnyüket, de a Volán szoros védelmét nem sikerült feltörniük.

Az utolsó felvonásban jobban kezdett a bolzanói csapat, de pár perc elteltével, teljesen a kapuja elé szorult a vendég csapat. A negyvennegyedik percben Cameron Gaunce kemény lövése szállt kapu fölé. Jó ütemváltások és magas tempó jellemezte a fehérváriak játékát, olasz ellenfelük csak a kontratámadásokban bízhatott. A nagy sietségnek meglett az ára, félpályán korongot veszített a Volán, a kínálkozó lehetőségre lecsapott Anthony Salinitri, ezzel már 2-0-ra vezetett a HCB Südtirol Alperia. A hátralévő időben keményen próbálkozott a hazai csapat, de Stajnoch révén csak kapufáig jutottak. Az utolsó percekben szinte már harapni lehetett a feszültséget, egy lerántást követően felrobbant az aréna, a vendégektől ki is állították Adam Helewka-t, a szituációt megpróbálta kihasználni a Volán, a kapus Horváth Dominikot lecserélte Kiss Dávid vezetőedző, ám egy korongvesztés után a vendégek voltak eredményesek, a gólszerző Daniel Mantenuto volt, ezzel a végeredmény Hydro Fehérvár AV19, HCB Südtirol Alperia 0-3.