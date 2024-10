A FEHA19 remekül kezdte a találkozót, Farkas László révén már a harmadik percben megszerezte a vezetése, 1-0. Ezt követően próbálta lassítani a játékot, azonban két kiállítás is nehezítette a dolgát. A hazaiak próbálták kihasználni a lehetőséget, azonban Rokaly Szilárdot is a büntetőpadra küldte a játékvezető. A vendégek a kiegészülést követően támadásba lendültek és másodpercekkel Rokaly visszatérése előtt megduplázták az előnyüket, 2-0. A gól Dobos Mihály Bendegúz nevéhez fűződik, aki Ambrus Csongor passzát értékesítette.

A középső harmadban az erdélyi gárda próbált felpörögni, azonban folyamatosan akadályokba ütköztek, a fehérváriak remekül semlegesítették a játékukat.

Az utolsó játékrész első perceiben beszorult Tokaji Viktor együttese, az egyre növekvő nyomás megtörte a védelmet, Márton Botond találatával felzárkózott a Csíkszereda, 2-1. További nehézséget okozott Riley James Stadel kiállítása, ekkor nagyon közel állt az egyenlítéshez a hazai gárda, azonban egy gyors ellentámadásból gólt kaptak, Szita Donát ismét két gólra növelte az előnyüket, 3-1. Az újabb gól megzavarta Kevin Constantine fiait, akik egyre többet hibáztak. Az örömjáték még csak ez után következett, az utolsó három percben kétszer is eredményes volt a FEHA19, Anze Zezelj talált be negyedjére, majd Szita Donát állította be a végeredményt, 5-1.

Sport Club Csíkszereda – FEHA19 1-5 (0-2, 0-0, 1-3)

Erste Liga 13. forduló, Vákár Lajos Műjégpálya. Vezette: Gergely, Christian, Bandi, Szabó.

Gólszerzők: Márton 1, ill. Farkas 1, Szita 2, Zezelj 1 (1), Dobos 1 (1)