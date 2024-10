A Primafitt női tornastúdió fennállásának 30 éves évfordulóját ünnepelte Október 11-én, este hatkor. A Csitáry G. Emil Uszoda aulájában tartott ünnepségen régi, és mai is aktív tagok találkoztak, a jeles nap alkalmából.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

– Stúdiónk a város egyik legrégebben működő női tornastúdiója, és az elmúlt három évtized során sok székesfehérvári hölgy számára vált az egészséges életmód és a mozgás meghatározó helyszínévé. Külön örömünkre szolgál, hogy sokan közülük immár több mint 10, 20 vagy akár 30 éve folyamatosan velünk tornáznak. Rendkívül fontos számunkra, hogy ennyi időn át fenn tudtunk maradni a szabadidősport területén, úgy gondolom, hogy ez a közösség az egészségmegőrzés érdekében kiemelkedő értéket képvisel. – fogalmazott a tornastúdió vezetője Szabó-Bodó Adrienn.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A harminc év alatt számtalan módon igyekeztek minél több hölgyet mozgásra bírni, mikor zenével kísért koreográfiával, mikor pedig kifejezetten az erőnlétre koncentrálva, nem feledve a kritikus testrészek formálásának fontosságát. A stúdió azokról sem mondott le, akik a megszokott otthoni környezetet jobban kedvelik, mint a korszerűen berendezett és felszerelt fitness termet. Számukra online órákat is biztosítottak, hetente több alkalommal.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

– Sokan itt vagytok, akik jártatok és jártok velünk, és talán emlékeztek, hogy Prima Torna néven indultunk az Arany János utcában, ez volt 32 évvel ezelőtt, aztán átköltöztünk a Cifraházba, ahol először fent voltunk, a nagyteremben, majd lent a pincében folytattuk, amit nagyon szerettünk. Aztán átmentünk a Jókai utcába, és 1998-ban érkeztünk ide, a városi uszodába, ahol egy ideig egyben volt a két terem. Szóval sokat költöztünk, de már nagyon régóta itt vagyunk. Az elején fele ekkora volt a termünk, és kezdetben 14-es voltunk a fél teremben, most ha már tízen vagyunk egyszerre ezen a nagy helyen, azt mondjuk, hogy: – Jajj de sokan vagyunk. Pedig volt hogy iskolások is voltak nálunk 22-en. – mondta a Primafitt tulajdonosa, aki ajándékokat is osztott a kitartó jubilálóknak.

A végén természetesen nem maradt el a partihangulat és a születésnapi torta sem.