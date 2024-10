A labdarúgó NBI vasárnap esti mérkőzésén Ferencváros már az első félidőben előnybe került a Fehérvár ellen, a fordulás után pedig megduplázta előnyét. Az utolsó fél órában kiállítás miatt emberelőnyben volt a Vidi, de csak a kapufáig jutott – kétszer is.

Pascal Jansen, az FTC trénere megdicsérte az ellenfelet, mint mondta: "bátran letámadtak minket labda nélkül magasan, a védekezésük pedig mélyen volt megszervezve, emiatt nehéz volt megszereznünk a második gólunkat."

Pető Tamás is elégedett volt fiaival, szerinte nagyon jó felfogásban játszott a csapata.

– Szerkezetet váltottunk és átálltunk ötvédős rendszerre, ami jóval nagyobb stabilitást jelentett számunkra. Ez a szisztéma végig jól működött, stabilan védekeztünk, egy sajnálatos technikai hibából szerezte meg az Ferencváros a vezetést. Rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, benne volt, hogy akár meg is fordítjuk a meccset. A második játékrészt egyből ziccerrel kezdtük, volt két kapufánk is, de ezúttal nem volt szerencsénk.

Elégedett vagyok a csapattal, mindenkit megdicsértem az öltözőben, mert végig jó felfogásban játszottunk. Mindent megtettünk egy bombaerős kerettel rendelkező FTC otthonában, nincs semmi szégyenkezni valónk.

– Az emberelőnyből is próbáltuk a maximumot kihozni, két centerrel játszottunk a cserék után, ekkor is sok lehetőséget dolgoztunk ki. Több is lehetett volna ebben a meccsben számunkra, nem tudom a játékosaimat elmarasztalni, tényleg mindent megtettek a siker érdekében a pályán. Hétfőtől a DVSC ellen készülünk és az a legfontosabb, hogy hazai pályán is ugyanilyen mentalitással játsszunk. Ebben az esetben nem lehet gondunk a következő fordulókban.