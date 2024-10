A Ferencváros elleni mérkőzésen nem jött ki a lépés, 3-0-ra kikaptak. Hogy érzi mi hiányzott a sikerhez?

– Ez egy olyan meccs volt, ahol az döntött, hogy ki rúgja be az első gólt. Addig amíg ez nem történt meg teljesen ki-ki volt a helyzet. Aztán jött Saldanha, gólt lőtt, majd másodjára is és véget ért számunkra a mérkőzés. Nem tudtuk kihasználni a helyzeteinket, bár sokszor volt nálunk a labda, voltak lehetőségeink, de a kapu előtti harminc méterben az utolsó passzokat nem tudtuk jól megoldani. A védelemben is követtünk el kisebb hibákat, amiket megbüntettek, míg ők nem rontottak. A Ferencvárosnak meg van a kvalitása ahhoz, hogy ezeket kihasználja, neked kell hiba nélkül játszanod.

Nem a legkönnyebb ez az időszak a csapat életében, a Fehérvár és a Ferencváros után most a Debrecennel találkoznak.

– A magyar bajnokságban minden meccs nehéz, a Debrecennel játszunk, amely egy nagyon jó csapat szerintem, erősek. Apárharcokban és a második labdák megszerzésében jobbnak kell lenni náluk és ha ezt megoldjuk, akkor sikeresek lehetünk ellenük, ez a legfontosabb.

Már 2021 óta erősíti a Puskás Akadémiát. Hogy érzi magát Magyarországon?

– Otthon érzem magam Magyarországon. Az első évem nehezebb volt, akkor még új volt ez az egész számomra, de azóta már eltelt három és fél év, így már sokkal jobban érzem magam. A magyar focit szeretem, van amikor fent vagy, van amikor lent, változatos, és sok tapasztalt játékos játszik itt. Budapesten élünk a családommal, jól érezzük magunkat itt, szerintem az ország legjobb városa a főváros, mindent is megtalálsz amire szükséged van. Felcsúton pedig nagyszerűek a körülmények, minden adott ahhoz, hogy a legmagasabb szinten teljesítsünk a pályán és fejlődjünk. Néha, havonta egyszer-kétszer azért hazajárunk, nincs olyan messze Csehország.

Milyen céljai vannak a csapattal?

– Szeretnék kupákat nyerni a csapattal, a bajnokságot és a Magyar Kupát is jó lenne elhódítani, hiszen mindenki sikereket akar elérni. Sose tudhatod, hogy mi sikerül, az idény alatt azért dolgozunk, hogy ez összejöjjön, most is ezen vagyunk és ha szerencsénk is lesz sikerülhet.