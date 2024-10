Hogy választja egy lány a gokartozást?

– Nálam ez úgy volt, hogy elmentünk ismerősökkel bérgokartozni, aztán ott megtetszett ez a sport. Elkezdtük keresni a lehetőségeket, hogy lehetne versenyezni és így indultam el a HCK és a Carting365 bajnokságban. Hamar jöttek a jó eredmények, dobogós helyezések, ami miatt mondták, hogy próbáljak ki egy versenygokartot. Onnantól kezdve pedig nincs megállás.

Ebben az évben milyen kategóriában indultál, milyen eredményeket sikerült elérned?

– Ez volt az első évem a senior kategóriában, amelyben összesen 11 versenyhétvégén álltam rajthoz. Ezek közül 6 volt az Országos Bajnokságban ahol az ötödik lettem, míg 5 a Magyar Kupában, amit végül sikerült megnyernem. A hazai OKN bajnokságban Szlovákiában próbáltam még szerencsét, ott országos harmadik lettem.

A héten a spanyolországi Valenciába utaztok, ahol a Motorsport Olimpián vesztek részt a magyar csapattal. Mit kell tudni erről a versenyről, milyen kategóriában indulsz?

– Nagyjából 900 versenyző lesz ott Valenciában, akik közel 30 kategóriában indulnak majd el, én a gokart szlalomban. A világ minden tájáról érkeznek egyébként, összesen 84 országból, hiszen a Nemzetközi Automobil Szövetség, azaz az FIA szervezi. Mi egy 11 fős csapattal indulunk, lesz köztünk olyan aki e-sportban áll rajthoz, de autó szlalomban is érdekeltek vagyunk például. Ez lesz egyébként az idei utolsó megmérettetésem.

Milyen célokkal vágtok neki a megmérettetésnek?

– Szeretnék minél jobb eredményt elérni. Két évvel ezelőtt a magyar csapat gokart szlalom kategóriában a hatodik helyen zárt, ennél örülnék ha sikerülne egy jobb pozíciót megcsípni.

Sikeres évet tudhat maga mögött a fiatal székesfehérvári lány

Fotó: SpeedLight Photo Agency

Említetted, hogy ez lesz az idei utolsó versenyed. Jöhet a jól megérdemelt pihenő? Hogy tervezel a jövő évre?

– Személyi edzés szokott lenni heti kétszer, télen pedig hétvégente szoktunk menni például Olaszországba vagy éppen Ausztriába gyakorolni különböző pályákra. Így készülünk a következő évre majd, ahol szeretnék majd elindulni a magyar bajnokságban is, valamint külföldön is szerencsét próbálnék, mert ott nagyobb a mezőny, jobban lehet versenyezni és az ellenfelek is keményebbek. Emellett lehetséges, hogy elmozdulunk a Suzuki Kupa vagy a túraautózás felé, szeretném kipróbálni, hogy milyenek ezek.