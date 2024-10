Nem kell sok időt a táblák mögött tölteni ahhoz, hogy valaki jó értelemben gó-függő legyen. Ez a kortól, nemtől függetlenül űzhető ősi, Kínából eredő stra­té­giai já­té­k sok tekintetben hasonlít a sakkhoz, ám a sakkal szemben akár harminc perc alatt elsajátítható.

A Királyok Kupája idei megmérettetésén 26 versenyző ült az asztalok mögé a Köfém Művelődési Ház kamaratermében, és kora délelőttől késő estig tartottak a partik. Örömteli, hogy hét fehérvári versenyző is indult, akik közül többen rendszeres résztvevők a Köfém-góklubban is. A fehérváriak mellett sokan érkeztek Budapestről, illetve jöttek versenyzők Balatonalmádiból és Devecserből is, sőt egy játékos Horvátországból is nevezett. A svájci rendszerű, mínusz két köves hendikep versenyt, négy fordulóval, japán szabályok szerint rendezték, s mint Holubár András főszervezőtől megtudtuk több dannal, illetve amatőr gómesteri címmel rendelkező játékos is rajthoz ült szombaton. Természetesen, a korábbi kupákhoz hasonlóan most többen képviseltették magukat a legifjabbak közül, bizonyítva azt, hogy van és lesz utánpótlása a sportágnak.

A versenyeken sakk órákat használnak, a legtöbb kétnapos megmérettetésen 60 perces gondolkodási idő szokott lenni játékosonként. A Királyok Kupáján 40 perces időt adtak meg a szervezők, ám amennyiben a fő idő letelt, akkor még lépésenként volt egy kis idejük a játékosoknak.

A verseny végeredménye:

„A” csoport 1. Tölgyesi Renátó 3 dan, 2. Kende Mátyás 3 dan, 3. Víg Áron 4 kyu.

B csoport 1. Nagy Dániel 18 kyu, 2. Dr. Katona Lajos 15 kyu, 3. Kis-Gadó Dávid 17 kyu. A legjobb fehérvári versenyző: Németh Nándor 13 kyu, a legjobb U18-as játékos: ifj. Kis-Gadó Csaba 11 kyu, a legjobb U12-es játékos Kis-Gadó Dávid 17 kyu.