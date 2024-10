Nincs megállás a Volánnak, kedden ismét pályára lép az ICEHL alapszakaszában, ahol a EC IDM Wärmepumpen VSV, röviden a Villach lesz az ellenfele.

Múlt héten három meccset is játszott Kiss Dávid legénysége, melyek igen pozitív összképet mutatnak. Először a Bajnokok Ligájában volt jelenése a gárdának, ahol ugyan 5-2-re kikapott a címvédő Servette ellen, viszont a teljesítményre nem lehetett panasz. Pénteken hazai pályán 6-1-re gálázott, a HC Pustertal Wölfének nem volt ellenszere a remekül működő támadójátékkal szemben, vasárnap pedig a jó helyzetkihasználásnak köszönhetően 3-1-re diadalmaskodott a Black Wings Linz otthonában, utóbbi találkozó kapcsán Kiss Dávid nyilatkozott a csapat hivatalos oldalának.

– Álomszerűen kezdődött a második harmad, rövid időn belül két gólt is szereztünk, a három gólos előny megnyugtatott minket viszont nem akartunk ráülni az eredményre, tudjuk a jégkorongban bármikor vissza lehet jönni ekkora hátrányból – emelte ki a szakember. Hozzátette, hogy az első játékrész nem sikerült a legjobban, ugyan együttese stabilan játszott, de nem igazán tudott helyzeteket kialakítani.

– Nagyon sok volt a kiállítás viszont az emberhátrányt jól kezeltük, ha kellett blokkoltunk, bevetődtünk, emellett Rasmus Reijola is remek estét fogott ki, amikor kellett óriási védéseket mutatott be – dicsérte játékosait a vezetőedző.

A villachi csapatnak nem sikerült ilyen fényesen az előző forduló, hazai pályán szenvedett 4-2-es vereséget a Graztól. Kilenc találkozójából csak hármat nem veszített el, rendes játékidőben legyőzte az Innsbruckot és a Vorarlberget, a Vienna Capitalst pedig szétlövéssel verte meg, így jelenleg a tabella 11. helyén áll.

Támadófronton kifejezetten erős játékosok alkotják az osztrák csapatot, akik idén is kirobbanó formában vannak, a legtöbb pontot John Hughes szerezte, szám szerint 13-at, amivel holtversenyben az egész bajnokságot tekintve is a legjobb, mellette még Kevin Hancock is tíz felett jár, ők ketten kiemelkednek a klubjukból. Hughes negyedik éve erősíti az együttest, míg Hancock az előző szezonban érkezett és már tavaly is félelmetes párost alkottak, összesen 116 pontot termeltek.