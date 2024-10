A hétközi Európa Kupában aratott győzelme után Pécsre utazott az Alba Fehérvár, ahol egyáltalán nem várt könnyű feladat a csapatra. A pécsiek fantasztikusan kezdték az idényt, háromból három mérkőzést nyertek, ezt akarta megállítani Alejandro Zubillaga legénysége.

Az első negyed elején oda-vissza estek a kosarak, három ponttal először 11-14-nél tudott elhúzni az Alba, de az előnyt nem sikerült állandósítania a vendég együttesnek. A pécsiek 19-19-nél aztán bár egyenlítettek a játékrész végén David Nichols kiharcolt egy faultot, ami után mindkét büntetőt bedobta, így minimális székesfehérvári előnynél vonultak szünetre a felek, 19-21.

A rövid pihenő után belendült az Alba, előbb Vojvoda Dávid, majd Tyler Thomas is hárompontost dobott így már nyolccal ment a vendég gárda. Bár ezután egy 4-0-s szakasszal zárkózott az NKA Pécs, de 25-30-nál ismét állva hagyta ellenfelét a Zubillaga csapat, amely Vojvoda sikeres közelije után Nichols hármasával és kétpontosával már tizenkettővel húzott el. A nagy lendület 32-43-nál aztán megakadt, Ibrahim Durmo, majd Vaszilije Bacsovic dobott egy sikeres közelit, míg Meleg Gergő zsákolt egyet, így ötre zárkózott a nagyszünetre a Pécs, 38-43.

A fordulás után a cserék közül beállva Andrew Smith zsákolt egyet, de ezután megállt a tudomány az Albánál. Csirke Ferenc fiai átvették az irányítást, egy 10-0-s rohanással kezükbe vették az irányítást, de Vojvoda triplájával egyenlített, Thomas duplájával pedig ismét vezetést szereztek a székesfehérváriak. Ezután ismét fej-fej mellett haladtak a csapatok, 51-52 után azonban zsinórban öt pontot szerzett a Pécs, így minimális hazai előnynél várhatták az utolsó tíz percet a felek, 56-52.

Az utolsó felvonásban a Pécs hiába vezetett már nyolccal is, 62-64-nél fordított az Alba, majd 65-66-nál is vezetett, de ez volt az utolsó pillanat, amikor a Zubillaga legénységénél volt az előny. A hazaiak 67-66-nál visszavették a vezetést, majd innen egy 10-0-s szakasszal végérvényesen eldöntötték a találkozó sorsát, amelyet végül 79-70-re húztak be. Csirke Ferenc együttese így négyből négy mérkőzést nyert az új idényben, a székesfehérváriaknak sem sikerült megállítania a pécsi gyorsot.