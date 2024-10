Nem várt könnyű feladatra az erőltetett menetben lévő Alba Fehérvárra kedd este Észtországban, hiszen a FIBA Európa Kupában eddig hibátlan BC Kalev/Cramo otthonában lépett pályára. A székesfehérvári együttes ha életben szerette volna tartani a továbbjutási esélyeit, akkor csak a győzelmet fogadhatta el a találkozó végén.

Az első negyedben beragadt egy kicsit az Alba, a házigazda hamar hatpontos különbséget alakított ki, amit úgy tűnt, hogy sikerül is állandósítania. Ennek ellenére Vojvoda Dávidék megemberelték magukat, és a szünetre felzárkóztak két pontra, 26-24. A második játékrész elején aztán az öltözőben maradtak a székesfehérváriak, a BC Kalev/Cramo egy 15-4-es szakasszal 13-ra növelte előnyét, az eredményjelző 41-28-at mutatott. Bár Alejandro Zubillaga legénysége igyekezett csökkenteni hátrányát, hétre is feljött, de a nagyszünetre csupán egyel csökkent a különbség, 55-43.

A fordulás után az Alba szép lassan elkezdte ledolgozni a hátrányát, 70-60-nál pedig beindult a gépezet. Előbb Tyler Thomas dobott egy hármast, majd Filipovity Márkó értékesített két büntetőt és vágott egy hármast, így már csak kettő volt a különbség. Az egyenlítést Thomas hozta egy kettessel, Jeriah Horne duplájával pedig már előnyben volt a székesfehérvári gárda. Az óriási fordítás és a feltámadás azonban nem sikerült tökéletesre, a BC Kalev/Cramo az utolsó negyed előtt ismét előnybe került, 75-72.

Az utolsó felvonásnál oda-vissza jöttek a kosarak, 79-77-nél viszont Vojvoda vágott egy triplát, majd jött tőle és Horne-tól is egy-egy kétpontos, így az Alba már öttel vezetett. A házigazda rögtön időt is kért, hogy megtörje a székesfehérváriak lendületét, amely eleinte nem sikerült, megmaradt az ötpontos különbség. A hajrára Leemet Bockler ismét elemébe került, 42 másodperc alatt dobott két sikeres büntetőt és egy hármast, így 93-89 állt az eredményjelzőn, Zubillaga pedig időt is kért. Ez nem volt hatásos, a Kalev/Cramo innentől nem engedte ki a győzelmet a kezei közül és behúzta a találkozót, 95-89.