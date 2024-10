Az erőviszonyoknak megfelelően a Sárosd kezdte jobban a mérkőzést. Technikailag és mentálisan is hamar felülkerekedtek a hazai csapaton. Már a 12. percben elkezdte Majláth Henrik szétzúzni az enyingi terveket, 16 méterről elgurított labdája talált utat Elek Botond kapujába, 0-1. Picit talán meglepő, de némileg kiegyenlítettebb szakasz következett. Köszönhető volt ez a kiegyensúlyozottabb hazai védekezésnek, és Elek Botond brillírozásainak. A második félidőben aztán pillanatok alatt megváltozott minden, amikor egymás után többször is betaláltak a vendégek. Öt percen belül villant Kökény Dorián, Pribék Patrik, majd ismét Kökény köszönt be. A teljes hazai összeomlás a 72 percben jött el. Ekkor Halász Gergőt egy túlságosan keményre sikerült belépő után küldte zuhanyozni Illés Áron játékvezető. A 16-os vonaláról elvégzett szabadrúgást Vámosi Róbert vágta a kapuba, 0-5. A 83. percben Tringli Máté kapta meg második sárga lapját, így számára is előbb véget ért a mérkőzés. A 87. percben Majláth Henrik lőtte meg saját második, illetve csapata hatodik gólját, szép keretbe foglalva ezzel a találkozót, 0-6. Ugyan csak a második félidőben dőlt el véglegesen a három pont sorsa, de természetesen megérdemelten nyert a Sárosd.

Tudósított: Mohai Norbert.

A góllövőlista állása:

1. Reizinger Bence (Sárbogárd) 12 gól

2. Majláth Henrik (Sárosd) 11 gól

3. Zs. Nagy Balázs (Csór Truck-Trailer) 9 gól