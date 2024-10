A ciklusok lejártakor, öt évente általános választásokat tartanak a megyei labdarúgó szövetségeknél. Sokan elfáradnak a munkában és mindig akadnak, akik frissen jelentkeznek tagnak.

- Ez egy természetes körforgás. A lemorzsolódások ellenére Fejérben nagy az állandóság, többen is voltunk, akik évtizedekig részt vettünk a munkában. Amikor egy idő után új elnök és új bizottsági tagok léptek színre, én is azt gondoltam, hogy talán félreállok, de Pauker Kálmán felkért, hogy az újonnan alakult Fair Play bizottságot vezessem, húsz éve Németh Gyulával, Bárkovich Istvánnal és Kápolnai Csabával dolgozom. Emellett Bárkovich István barátom tanácsára tag maradtam az általa vezetett fegyelmi bizottságban is. Az igazgatóval, a szövetséget másfél évtizede irányító Schneider Bélával is harmonikus kapcsolatom.

Hozzáteszi, a fair play, azaz a sportszerűség szabályait már az első olimpián lefektették. „A Fair Play bizottság a megyei labdarúgásban az elmúlt 30-40 évben kapott nagyobb szerepet, a játékstílus megváltozásának köszönhetően. Ugyanis a játékosok mindent elkövettek a győzelem érdekében, néha nem viselkedtek elegánsan. Így vált fontossá, hogy a meccseket különböző fair play szabályokkal kellett ellenőrizni. De a bizottságunk nemcsak az ellenőrzéssel, hanem a díjazással is foglalkozott, javasolhatott a csapatokat, akik a szezon végén kupákat vehettek át a sportszerűségi versenyben.”

Rendszeresen felül a Sóstói Stadion főlelátójára, a bajnoki mérkőzéseken lelkesen szurkol a Fehérvár FC-nek

Fotó: FVLSZ

Közli, évtizedekkel ezelőtt nem gondolta, hogy a számára olyan fontos emberek, példaképek és ikonok nyomdokaiba léphet, mint Csiszár István, Dérfalvi Imre, Kovács Ferenc, a pusztaszabolcsi születésű Szőke Miklós, valamint a két Bencsik István. Az idősb, aki a Videoton SC legendás elnöke volt, valamint fia, az FMLSZ társadalmi elnöke, aki 14 éve dolgozik a szövetségben.

- Több elismerést kaptam, például 2008 augusztusában a Fejér Megye Labdarúgásáért kitüntetés arany fokozatát, amire a legbüszkébb vagyok. Több mint negyven éve tevékenykedem a Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség kötelékében. Ezekben az évtizedekben az FMLSZ-ben végzett munkám során rengeteg tapasztalatra és barátra tettem szert, hiszen a bizottságokban nem csak munkatársak, hanem barátok is lettünk. Abból az alapelvből kiindulva, hogy „foci volt, foci van és foci lesz” úgy gondolom, hogy a bizottságok munkájára mindig szükség lesz, akármilyen formában, akárhogy hívják is majd őket. Meggyőződésem, mindig akadnak majd olyan hozzám hasonló emberek, akik ezt a háttérmunkát szívesen, komolyan, szeretettel és önfeláldozóan végzik. Ahogy én is, mindig önkéntes alapon.