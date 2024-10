- Sokunknak különösen fontos volt ez a mérkőzést, a játékosok közül többen itt nevelkedtek, az edzőnk is dolgozott itt, emiatt is jó lett volna nyerni. Sajnos sok labdát eladtunk és a második félidőben fejben is elfáradtunk egy kicsit, de talán ez igaz az Albára is. Végül kikaptunk, de a rossz időszakokat jobban le tudjuk rövidíteni, még eredményesebbek lehetünk.