Tudósított: Németh Réka.

Móri SE – Csór Truck-Trailer 2–0 (1–0)

Mór, 200 néző

Vezette: Kupi Zoltán.

Móri SE: Rigó Á. – Végvári, Loi, Szekeres, Bezerédi (Hajdu) - Tetzl (Lehota R.), Kocsis D., Tar B., Varga B. - Sötét, Lehota V. (Paulik). Vezetőedző: Németh Bálint.

Csór Truck-Trailer: Lukács - Finta (Báles A.), Vass (Bogdány), Báles I., Ács – Takács G., Harangozó (Klein), Zs. Nagy (Báles Zs.), Junior Joaz, Kásler Bence - Balogh L. Vezetőedző: Pécsi László.

Gól: Bezerédi (22., 86.).

Kiállítva: Kocsis D. (30., Mór).

Jók: Rigó Á., Varga B., Bezerédi, ill. senki

Kissé szeles időben, szép számú közönség előtt indult útjára a labda, ahol az első percek a tapogatózó játékot hozott. A 22. percben egy hazai pontrúgás után ragadtak be a védők, így Varga Balázs beadása után a tisztán maradt Bezerédi Ádám okosan helyezett a kilépő kapus mellett a hálóba, 1-0. A 30. percben megfogyatkozott a móri gárda, Kocsis Dominik kapott egyből piros lapot, egy kétes szituáció után. Bár feljebb jöttek a vendégek, nagyobb nyomás nem helyeződött a hazai kapura. A második játékrész is hasonlóan telt, a területet átadva védekezett a Móri SE, ám veszélyt nem tudott kialakítani az emberelőnyben játszó csóri együttes. A 86. percben eldőlt a találkozó, ezúttal is Varga Balázs ment a szélen, éles beadására ismét Bezerédi Ádám érkezett a legjobb ütemben, és kissé kisodródott helyzetből szépen lőtt a kapuba, 2-0. A móriak az egyórás emberhátrány ellenére magabiztosan tartották otthon a három pontot.

Tudósított: Móri SE

Adony – Lajoskomárom 1–2 (0–1)

Adony, 170 néző

Vezette: Erni Edmond Attila.

Adony: Andrejev- Fehér, Budai, Tóth D. (Bagoczki), Posztos- Kaló (Major), Kelemen (Csiki), Holentoner – Bognár B., Virág (Pati) - Hamar. Vezetőedző: Boldoczki Sándor.

Lajoskomárom: Berta – Kovács K., Csörgei, Varga F. (Németh Á.), Makai - Czéhmeiszter, Gergye, Dudar E., Kövecses (Németh Sz.) - Dudar K. (Rózsás), Nyikos (Deák S.). Szakmai vezető: Dopuda Igor.