A fehérvári kézisek két fantasztikus hazai győzelme közé a budaörsi fiaskó ékelődött be a szezon elején. Ezért is fontos, hogy idegenben is megkezdje pontjai gyarapítását Suzana Lazovics csapata. Erre a pont nélkül álló Békéscsaba otthonában lesz lehetőség szombaton 18 órától. A viharsarkiak túl vannak a két legnagyobb falaton. Az FTC, és az ETO mellett a gigászokhoz hasonlóan szintén veretlen Szombathelytől is kikaptak még az első fordulóban.

Itthon elképesztő formában játszott az együttes, a bajnokságot a Vác legyőzésével kezdték, legutóbb pedig a tavalyi bronzérmes Mosonmagyaróvárt őrölték fel. Ahogy korábban beszámoltunk róla klub közel egy évtizede nem kezdte ilyen jól a bajnokságot.

Az egyéni teljesítmények is kiválóak: előbb Szabó-Májer Krisztina, majd Tamara Smbatian került be a forduló csapatába, utóbbi - két másik légiós társával együtt - hazája válogatottjába is meghívót kapott.

– Békéscsabán mindig nagyon nehéz nyerni. Ehhez nagyon fegyelmezett védekezés szükséges, gyors és pontos játék, figyelnünk kell a támadásaink precíz befejezésére – mondta a klub honlapjának Szabó-Májer Krisztina az Alba FKC csapatkapitánya. Legutóbb 2022-ben tudta legyőzni a Fehérvár a Békéscsabát, azóta zsinórban három bajnokin alulmaradt.

- Nagyon kemény mérkőzésre számítok, hiszen a videók alapján, amiket elemzünk, egyáltalán nem szabad őket lebecsülni, mivel eléggé kicserélődött a keretük. Nagyon örülünk az Óvár elleni győzelemnek, viszont szeretnénk még sok ilyen bravúrt elérni a szezonban. Mindent meg fogunk tenni a két pont érdekében - szögezte le az albakezi.hu portálnak Utasi Linda.