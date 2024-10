Remekül kezdte a mérkőzést a Volán, alig egy perc elteltével tilos felszabadításhoz jutott a csapat, amely után Terbócs Istvánhoz került a korong, aki azt a kapu jobb oldalába bombázta, 1-0. Ennek hatására kissé megzavarodtak a vendégek, az első percekben ideges volt a játékuk, egyszerű pozíciókból vesztettek korongot, vagy pontatlanul passzoltak. Ennek is volt köszönhető, hogy több veszélyes lövése is volt a hazai együttesnek, az egyik ilyen után Terbócs elé került a pakk, akinek az ütőjében maradt a duplázás, helyzetét a vendégek kapusa Antti Raanta hárította. A sok hiba ellenére veszélyesek voltak a Servette támadásai, Horváth Dominiknek többször is játékba kellett avatkoznia.

A középső harmad elején emberelőnybe került a Servette, amit hamar a saját javukra fordítottak, egy forgatást követően Michael Spacek hatalmas erővel zúdította kapura a pakkot, 1-1. Az egyenlítés hatására sokkal magabiztosabb lett a vendég csapat, próbálta kezébe venni az irányítást, de ehhez a Volánnak is volt egy-két szava, hiszen a támadásai komoly veszélyt tartogattak. Az egyik legnagyobb lehetőség Trevoh Cheek előtt adódott, egy gyors támadás végén Hári János keresztpasszából került a kapu elé, de lövése elakadt Raantaban. Az idő előre haladtával az AV19 nyomás mellett a hangulat is egyre jobban fokozódott, a svájciak játékán érezhető volt egy kis kapkodás, többször is a saját harmadukban vesztettek pakkot. Mihály Ákos kiállítása miatt vérszemet kapott az ellenfél, a fehérvári szurkolók érezték kell a támogatás a csapatnak és magasabb fokozatra kapcsoltak. Pokoli két percet kellett átvészelnie a hazai együttesnek, záporoztak a Servette lövések, a gólszerzés azonban nem akart összejönni. Miután kiegészült, Kiss Dávid legénysége ismét akcióba lendült, Simon Le Courte kiállításakor úgy tűnt újfent megszerezheti az előnyt a hazai csapat, viszont kimaradtak a lehetőségek és még csak ezután következett a hidegzuhany. Le Courte visszatérésekor pont a büntetőpad elé került a korong, mellyel egyből kapura törhetett és nem is szalasztotta el a lehetőséget, 1-2.