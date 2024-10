Az idegenben 3:2-re megnyert első mérkőzéshez képest fehérvári szempontból jóval kellemesebben alakult a visszavágó a tatabányai albérletben. A kellő önbizalomhoz minden bizonnyal a hétvégén a miskolci MEAFC ellen simán megnyert Extraliga-bajnoki is hozzájárult.

Az első szettben 9-6-nál gyújtotta be a rakétákat a MÁV-Előre, és nem is hagyott esélyt ellenfelének – bő tíz ponttal vezetett a játszma második felében, és végül mindössze csak 13 pontot engedélyezett a horvát együttesnek.

A folytatás is biztatóan alakult, bár a vendégek a második játszmában mínusz négyről visszajöttek a meccsbe. Ám a Loki megrázta magát, és hozta a végjátékot.

Várható volt, hogy a Medimurje minden erejét mozgosítja a harmadik szettben, és így is lett, a vereséget, és a kiesést elkerülendő 6-6-nál átvették a vezetést, és elképesztően szoros adok-kapok alakult ki, azzal együtt, hogy szinte végig a vendégnél volt az előny.

Omar Pelillo tanítványai négy pontos hátrányban is voltak, de 23-23-nál feljöttek egálra. A fehérváriak előbb szettlabdát hárítottak, majd második meccslabdájukat kihasználva eldöntötték a párharcot, és kevesebb, mint másfél óra alatt lerendezték a továbbjutást.

MÁV Előre-Foxconn – OK Medimurje Centrometal

3:0 (13, 22, 27)

Challenge-kupa, a legjobb 16 közé jutásért. Tatabánya.