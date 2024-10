A mérkőzést elszántan kezdte a a Volán, egyből ellenfele fölé akart kerekedni. Az első percekben Trevor Cheek több lövéssel is megkínálta az Asiago kapujában álló Fazio Justint, aki minden lövést hárítani tudott. A hazai csapat kemény játékkal próbált dominálni, viszont sokszor akadozott a passzjáték, emiatt több lehetőség is adódott a vendégek előtt, a legveszélyesebb jégkorongosuk Carter Christopher Turnbull volt, aki többször is megkínálta Horváth Dominikot. Az idő előre haladtával növelte a nyomást a székesfehérvári klub, Ambrus Gergő veszélyes pozícióból lőhetett, azonban a pakk a kapuvason csattant, maradt a gól nélküli állás. Rohamosan közeledett a szünet, három perccel a játékidő vége előtt, visszaszerzett egy eladott korongot a Volán, Chase Berger egy kiváló keresztpasszal juttatta a pakkot Trevor Cheekhez, az amerikai kicselezte védőjét, elhúzta a kapus mellett, majd kiszorult helyzetből tette kapura a játékszert 1-0.

A középső harmad Bartalis István lövésével kezdődött, ezt követően felváltva támadtak a csapatok, a vendégek játéka kimondottan veszélyes volt, Horváthnak többször is bele kellett avatkoznia a játékban. A fehérváriak sem tétlenkedtek Ambrus lekészítését követően Cheek egy az egy ellen támadhatta a kaput, lövését Fazio bravúrral hárította. A Volán kapuvédője sem maradt tétlenül, egymás után kétszer kellett védenie, az egyre magabiztosabban játszó olaszok kezdték átvenni az irányítást. Hiába a sok kialakított helyzet a következő gólt is a hazaiak szerezték, Bartalis az ellenfél kapuja mögé vitte a korongot, mozgása becsapta a hálóőrt, aki a hosszú oldalra átcsúszott nem számítva egy rövidre visszahúzott pakkra, ennek köszönhetően Erdély Csanád az üres kapuba lőhetett 2-0. Erdély előtt adódott még nagy lehetőség, közeli lövését védte a kapus, a kipattanó Anze Kuralt elé került, aki kapuvasra küldte a korongot.

A záró felvonást agresszívan kezdte az Asiago, azonban nem akart megtörni a jég számukra. A Volán előtt is adódtak lehetőségek, egy emberelőnyt kihasználva beszorították a vendégeket, Kuralt kapura szúrta a korongot, ami levágódott a baloldali kapuvasról, a helyzetre azonban remekül reagált Sebők Balázs, aki egyből lőtt ezzel eldöntve a találkozót 3-0. Az utolsó percekben be tudta szorítani ellenfelét a Volán, több veszélyes akciót is végigvitt a csapat, viszont két perccel a vége előtt fordult a kocka. Cameron Gaunce-t kiállították, az Asiago lehozta kapusát, így hat a négy ellen rohamoztak. A bátor próbálkozásnak szépítés lett az eredménye, Gennaro Matteo Vittorio találatával 3-1. Az utolsó percben Horváth ütötte Campbell-hez a korongot, aki saját kapuja elől lőtt az ellenfél üresen álló ketrecébe, ezzel beállítva a 4-1-es végeredményt.