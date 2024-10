A szurkolók a kutyatápot az Alba Aréna bérletpénztáránál adhatják le, és támogathatják a menhelyet.

A jótékonysági akcióval párhuzamosan az idei első Dobd be a pakkot! nyereményjátékot is meghirdette a Volán amelynek bevételét szintén a menhely számára ajánlotta fel. A játékban használt korongok a bérletpénztárnál megvásárolhatóak, amellyel a második harmad szünetében próbálhatnak szerencsét a drukkerek. A cél, hogy a pakkot minél közelebb dobják be valamelyik bedobó ponthoz, a nyertes pedig az lesz, akinek ez a legjobban sikerül.

A középső bedobópont esetében az, aki a legközelebb dobja a korongot a célhoz egy Josh Atkinson által viselt CCM mez boldog tulajdonosa lesz, míg a kapu előtti bedobópontoknál CCM ajándékcsomagért küzdenek a szurkolók.