A 31 esztendős játékos már be is mutatkozott a csapat szerelésében, a MAFC ellen 35-31-re elveszített találkozón négyszer is eredményes volt. Az NB II F csoportjának utolsó előtti helyén szerénykedő Sárbogárd számára komoly erősítést jelent Sipeki Levente, aki rutinjával a támadásokban és a védekezésben is komoly szerepet tölthet be. Két évvel ezelőtt még az NB I-ben játszott, a legmagasabb osztályban 171 meccsen lépett pályára.