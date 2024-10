– Legyen ilyen szoborpark! Szeretnék úgy fogalmazni, hogy szerintem a jelenben kell élni, dolgozni, menni előre, elvégezni a munkát, azonban a jelen nem létezhet a múlt nélkül. Ha egy nemzet elfelejti a sportmúltját, amely annyi mindennek adott egységes kultúrát és hátteret, akkor vége a nemzetnek és vége a sportnak. Számos esetben megtörtént már a történelem során, hogy egy-egy nemzet lemorzsolódott a történelem színpadáról, beolvadt, de mi magyarok még mindig tartjuk magunkat. Ezért van szükség arra, hogy visszanézzünk. Nem kell minden nap, de legalább néha! Sok helyen az országban szükség volna arra is, hogy ezeket az embereket, mint korábban a nagy mesélőket, elhívják, beszéljenek a sportról, meséljék el, mi történt velük, kivel találkoztak. Hiszen például Kű Lajos is olyan labdarúgókkal játszott együtt, akik most már mondákba illő hősökké váltak. Megjegyzem, ahhoz, hogy egy város helyszínt tudjon adni egy ilyen emlékműnek és az ahhoz kapcsolódó szoborparknak, olyan önkormányzat szükséges, amelyik ezt fontosnak látja. Szerencsére az újkori olimpiák kezdete óta az eszme soha nem szűnt meg létezni. Én például az idei ötkarikás játékokat is kitörő lelkesedéssel szemléltem.

– A megnyitót is? Az enyhén szólva eléggé megosztóra sikeredett.

– Több olimpiai megnyitón vettem részt, Barcelonában én vittem a magyar küldöttség zászlaját. Tudomásul kell venni, hogy változik a világ. Bármit lehet mondani, de az tagadhatatlan, hogy a legújabb technika felhasználásával zajlott le a megnyitó ünnepség. Az a kérdés, a világ nemzetei megérettek-e rá, hogy saját nemzeti meggyőződésüket beillesszék az olimpiai eszmébe? Való igaz, a sportolók a hajós felvonulás alkalmával csupán pár másodpercre kaptak figyelmet a közvetítés során, ha ez másként történik, talán többen lettek volna elégedettek. De az embereknek tudomásul kell venniük, hogy nem minden nyerheti el egyformán mindenki tetszését.