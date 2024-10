A találkozó több hazai korongeladással kezdődött, a Pustertal kapura lövésekkel köszönte meg az ingyen lehetőségeket. Az olasz csapat letámadása nem ízlett Kiss Dávid legénységének. Pár perc elteltével megérkeztek a Volán helyzetek is, ekkor sikerült megszereznie a vezetést 1-0, Martin Stajnoch távoli lövésébe ért bele Erdély Csanád, a kapu előterében irányt változtató korongra nem tudott reagálni a kapus. Az előny megnyugtatta a játékosokat, Roy Olivier Bellavance-nak több bravúrt is be kellett mutatnia. A fölényt Trevor Cheek kiállítása törte meg, az emberelőnnyel pedig élni tudott a vendég gárda, mely Jason Jaffrey Akeson találatával egalizált, 1-1. Az egyenlítést követően sem szabadult fel a kapu, tovább nehezítette a helyzetet, hogy Rasmus Reijola gáncsolása miatt Hári Jánost a büntetőpadra küldték. A Wölfe játékosai farkasszemet kaptak, azonban a sietségüknek meglett a hátulütője, Magosi Bálint korongot csent, amellyel egészen a kapuig mehetett és könyörtelenül a hálóba bombázott, 2-1. Az utolsó pillanatokban egy késleltetett kiállítás alatt, Reijola elhagyta a pályát, Hári János szép szóló után lekészített Terbócs Istvánnak, aki megduplázta a fehérváriak előnyét, 3-1.

A középső harmad Volán helyzetekkel kezdődött, azonban éledezett a Pustertal Wölfe. Az idő előre haladtával egyre jobban gyorsult a játék, egyik csapat sem engedett az adok-kapokból. A játékrész közepéhez közeledve az AV19 ismét betalált, Hári távoli próbálkozásába Chase Berger ért bele a kapu torkában, 4-1. A tempó mellett az indulatok is egyre jobban felpörögtek, egy ütközést követően elszabadultak az indulatok, a játékosok egymásnak estek, rövid ápolást követően ismét belelendültek a együttesek. A találkozó kiegyensúlyozott mederben folyt tovább, ám alig négy perccel a vége előtt Joshua Atkinsont a partvonalra küldte a játékvezető. A vendégek mindent megtettek az emberelőny kihasználásáért, Akeson kapuvasig is eljutott viszont nem sikerült a hálóba juttatni a korongot, maradt a háromgólos hazai vezetés.