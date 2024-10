Az első szettben a székesfehérváriak jól kezdtek, folyamatosan két-, hárompontos előnyük volt, azonban a házigazda újpestieknek mindig sikerült egyenlíteniük. A lila-fehérek 20-20 után átvették a vezetést, de mégis a Loki jutott szettlabdához 23-24-nél. A befejezés nem sikerült, az UTE azonban egyből megoldotta és előnybe is került, 26-24.

A második játékrész elején még tartotta magát a MÁV Előre Foxconn, azonban az UTE szép lassan elhúzott, ötpontos előnyre tett szert 22-12-nél pedig már tízzel ment a házigazda. A székesfehérváriak ezután hármat faragtak a hátrányukból, de 23-16 után zsinórban két pontot szereztek a lila-fehérek akik így már kétszettes előnyben voltak, 25-16.

A harmadik játszmában az Újpest nagyon bekezdett, 10-0-s szakaszt produkált a tavalyi ötödik, így a MÁV Előrének óriási szerencse kellett volna ahhoz, hogy szépíteni tudjon. Bár voltak jobb periódusok, hat pontra is sikerült visszajönni a lányoknak, de így is elbukták a szettet és a mérkőzést is, 25-17.

A MÁV Előre Foxconn női csapata legközelebb október 12-én lép pályára a Fatum-Nyíregyháza otthonában az Extraliga második fordulójában.

Női röplabda Extraliga, 1. forduló

UTE – MÁV Előre Foxconn 3:0 (–24, –16, –17)

Budapest, UTE Röplabda Csarnok, Vezette: Jámbor Tamás Zoltán, Bátkai-Katona Ágnes

UTE: Racheva 13, Bagyinka 2, Ambrosio 5, Martínez 14, James 12, Zólyomi 4. Csere: Maren 3, Märcz 1, Khober, Baksa (libero). Vezetőedző: Alper Erdogus

MÁV Előre Foxconn: Andersson 3, Maiorano 12, Markovic 6, Pallag 7, Orosz 2, Michalewicz 5. Csere: Sziládi 2, Tóth J., Kovács E. (libero). Vezetőedző: Lukasz Przybylak