Az Omar Pelillo vezette, az előző kiírásban ezüstérmes MÁV Előre Foxconn férficsapata az elmúlt idényben a hetedik helyen záró Dág KSE otthonába látogatott. A székesfehérváriak a mérkőzés egyértelmű esélyeseként léptek parkettre Esztergomban.

A Loki jól kezdett, megszerezte a vezetést, majd állva hagyta ellenfelét és hamar nyolcpontos előnyre tett szert. Bár a Dágnak sikerült zárkóznia, a székesfehérváriak egy újabb jó szakasszal tíz fölé tornászták a különbséget és magabiztosan megszerezték az előnyt, 14-25.

A második szettben elkezdett éledezni a házigazda, de ez csak ideig-óráig tartott. A Loki a kezdeti megingás után gyorsan átvette a vezetést, az eredményjelző pedig hamar 10-18-at mutatott. Omar Pelillo fiai aztán annyira belejöttek, hogy ezután csak három pontot engedtek az ellenfelüknek és kétszettes előnybe kerültek, 13-25.

A harmadik felvonás egyben a záró játszmának is bizonyult, csupán az volt a kérdés, Redjo Kociék hány pontot engednek ellenfelüknek. Végül a székesfehérváriak nem kegyelmeztek, nagy különbséggel húzták be a harmadik szettet is, 15-25.

A MÁV Előre Foxconn a Dág KSE elleni diadallal a nemzetközi kupára hangolt, hiszen október 9-én, szerdán 20 órától a horvát Centrometal otthonában van jelenése a csapatnak a Challenge Cupban.

A Dunaújvárosnak nem indult jól az új idény, hiszen három sima szettben kikapott a TFSE otthonában.

Férfi röplabda Extraliga, 1. forduló

Dág KSE – MÁV Előre Foxconn 0:3 (–14, –13, –15)

TFSE – DKSE 3:0 (23, 10, 12)