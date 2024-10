A dunaújvárosiak esélyeshez méltóan kezdtek, egy perc sem telt el a mérkőzésből amikor már két góllal meglógtak, aztán még négyet rámoltak az ellenfél kapujába, így már az első negyedben lezárták a fontosabb kérdéseket, 1-6. A szünet után nem tudott felébredni a Szentes, amely újabb négy gólt kapott, így a szünetre már kilenccel ment a DFVE, 1-10.

A harmadik játékrészben aztán már tízzel vezetett a Dunaújváros, amikor a szentesiek megszerezték második találatukat. Bár a harmadik is összejött nekik, a különbség így is tíz fölé csúszott, 3-15. Végül az utolsó negyedben sem engedte kozmetikázni a Szentest a DFVE, amely kiütéses sikerrel húzta be első bajnokiját az új idényben, 4-21.

A dunaújvárosiak legjobbja Garda volt, akinek mind a hét lövéséből gól született.

Női vízilabda OB I, 1. forduló

Valdor Szentes – DFVE 4-21 (1-6, 0-4, 2-6, 1-5)

Dunaújváros: Maczkó – Jonkl 1, Kardos L., Dobi, Horváth B. 1, Geraldine, Szopori 1, Garda 7, Kardos D. 3, Karancsi, Pál 4, Katsimpiri 4. Vezetőedző: Maxim KordonszkijSZR