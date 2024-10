„Az első félidő az, aminél sok mindenre fel kell készülnünk" – mondta nekünk a mérkőzés előtt, ami elnézve a végeredményt, sikerült.

– Igen, jól sikerült, amihez az is nagyon kellett, hogy a játékosok jól kezelték ezt az egészet. Nagy volt bennük a bizonyítási vágy, koncentráltak és figyelmesek voltak. Felkészültünk amiből tudtunk, az jól is sikerült és jól működött, a játékosok pedig hozzátették a saját részüket ehhez. Az eredmény ellenére azonban nem volt annyira könnyű a mérkőzés, ami egyébként jó hangulatú volt, elég sok néző előtt, nagyszerű stadionban, szóval a körítés tökeletes volt az ifi BL-hez.

Mondovics Kevin mesterhármast lőtt. Kapott esetleg valamilyen külön instrukciót?

– Amióta itt van a Puskás Akadémián és amióta én ismerem mindig az volt az erénye, hogy a támadó harmadban életveszélyes bármikor, bármelyik korosztályban. Nyilván volt egy játékunk, amit fel szerettünk volna építeni a labdabirtoklásban, ő pedig mint kilences pozícióban lévő játékos volt ennek a kezdeményezettje, de sokat beletett, hogy ez így kijöjjön belőle.

Háromszor is beköszönt Skóciában Mondovics Kevin

Fotó: Puskás Akadémia

A hazautazást követően hogy készülnek a november 6-i visszavágóra?

– Speciális a helyzet, mert törölték azt a járatot amivel hazafelé utaztunk volna, de szerencsére sikerült elintéznie a klubnak, hogy bár éjszaka, de még ma haza tudjunk utazni. Ha hazaértünk akkor a játékosok visszamennek az NB III-as vagy az NB I-es csapat keretébe, ott edzenek és készülnek a hétvégi meccsekre, az U19-esek pedig velem folytatják a munkát. A jövő héten megint mindenki a saját csapatával készül, mint most, hogy aztán november 4-én, hétfőn ismét összejöjjünk, mint most. Megint lesz majd egy keddi edzésünk, hogy összerakjuk a dolgokat és reagáljunk a tegnap történtekre.

Fejlődhet még addig a csapat?

– Szeretnénk bizonyos dolgokban előrelépni, mert nem minden működött kifogástalanul, volt amiben komoly ellenállásba ütköztünk. Amiután megszereztük a vezetést ők is bizonyították, hogy tudnak, nekik is megvoltak a lehetőségeik, szóval nem vehetjük félvállról a visszavágót. Az ellenfél is bármikor képes volt arra, hogy felépítsen egy támadást, vagy vezessen egy kontrát, jó csapatról van szó, csak mi több helyzetet alakítottunk ki és kihasználtuk azokat.