A labdarúgó NB III Északnyugati csoportjában szenzációs rajtot vevő Bicskei TC csapatkapitánya a 2021-2022-es idényben lépett pályára először a Fejér vármegyei együttes színeiben, akkor 30 mérkőzésen 17 gólt szerzett, az elkövetkező években pedig egyértelmű alapemberré vált a Csordás Csaba irányította együttesben. A hétvégi, Szombathelyi MÁV Haladás VSE elleni találkozón pedig 100. alkalommal lépett pályára a bicskeiek mezében, amely miatt Tessely Zoltán, a klub elnöke köszöntötte a futballistát.

Sóron Tibor nagy rutinnal rendelkezik, korábban az NB I-ben is szerepelt, ráadásul erősen kötődik vármegyénkhez is. Esztergomban nevelkedett, majd játszott a Vasasnál, aztán a Dunaújvárosban lett élvonalbeli futballista. A Duna-parti együttesnél öt évet töltött el, majd megfordult Ajkán, Rákosmentán, játszott Kaposváron valamint a III. Ker. TVE-nél is, Bicskére szerződése előtt pedig a Vác futballistája volt.