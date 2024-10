Az időjárás csúnyábbik arcát mutatta, az eső hol óvatosan rákezdett, aztán gyorsan abbahagyta, azonban a nem túl kedvező környezetben is jó hangulatban zajlott DO60 LaserFun roadshow. A Volán Fehérvár utánpótlás edzőinek és sportolóinak jelentős része jelen volt az eseményen, a többieknek Kaposváron volt jelenése, az Elitbajnokságon.

A Bregyóban az olimpikon, sokszoros világ- és Európa-bajnok Demeter Bence együtt futott a tinikkel, immár edzőként dolgozó, korábbi Eb-ezüstérmes Málits István a lövészetnél segédkezett. Hasonlóan Tokió olimpiai bronzérmeséhez, Kovács Saroltához, aki immár szintén edzőként tevékenykedik – főként a kombinált számban, azaz a lézerlövészetes futásban jut komoly szerephez - a Volánnál, valamint a válogatottnál. Hasznos tanácsokkal látta el a fiatalokat a klub utánpótlás csoportját vezető Bence Andrea is. A volánosok klubelnöke, Tóth István két esztendős kis unokáját is elhozta a rendezvényre.

A fővárosból is érkezett ismert sportoló, a párizsi, olimpiai indulásról alig lemaradó, rendkívül tehetséges, egyéniben, a közelmúltban felnőtt világbajnoki bronzérmes Erdős Rita is megtisztelte a délelőtt 9-től 15 óráig zajló eseményt. A komoly érdeklődésnek köszönhetően tömbösítve, csoportokban, különböző időpontokban, ugyanakkor egymáshoz közel található helyszíneken ismerkedhettek a fiatalok a feladatokkal a magyar öttusa vidéki fellegvárában.

A hétvégén már negyedik állomásához érkezett a rendezvénysorozat, előzőleg Csepel, Budaörs és Dunakeszi volt a helyszín. Ahogy ezúttal is, a DO60 LaserFun roadshow minden állomásán találkozhatnak a résztvevők ismert, válogatott öttusázóval. Szeptemberben Csepelen az olimpiai bajnok Gulyás Michelle indította útjára a sorozatot, Budaörsön Szép Balázs, világbajnoki ezüstérmes versenyző, Dunakeszin pedig Bőhm Csaba, az idei egyéni világbajnok beszélgetett és szelfizett a diákokkal.

A sportág iránt érdeklődő nebulók a Volán Fehérvár edzőinek gyűrűjében a Bregyó közben

Fotó: Horog László / FMH

A Bregyó közi Atlétikai Központban a diákok egy rövid körpályán kipróbálhatták a futás és a lézerpisztolyos lövészet kombinált számát, megismerkedhettek a párbajtőrvívás alapjaival, és persze ezúttal is mindenkit várt a nagy kedvenc, a felfújható akadálypálya, ami nagy sikert aratott most is.