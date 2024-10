Az elmúlt két idényben az Alba Fehérvár nagyon közel került ahhoz, hogy a 2016-2017-es szezon óta először magyar bajnok legyen, viszont egyenlőre ez várat magára. Az előző szezonban az elődöntőig menetelt a csapat, viszont a Szolnoki Olaj megálljt parancsolt, a bronzéremért pedig a Zalakerámia-ZTE KK együttesével kellett megküzdeni. A Zalaegerszegieket három mérkőzés alatt bedarálta az Alba, ezzel bronzérmet szerezve. A tavalyelőtti 2022-2023-as idényben még közelebb volt az aranyéremhez a székesfehérvári csapat, ugyanis egészen a döntőig menetelt, ahol az elmúlt éveket ledomináló Falco-Vulkano Energia KC Szombathely volt az ellenfél. Szoros csatában, végül az ötödik mérkőzésen vesztette el a párharcot a gárda, így meg kellett elégednie az ezüstéremmel.

Az új idényre komoly tervei vannak a fehérvári egyesületnek, a keret sokat változott a nyár folyamán, viszont ez a változás pozitív irányba mozdíthatja a csapatot. Az újonnan érkezők mindegyike ambiciózus, magas szintet képviselő játékosok, akik a sikerek kiharcolásáért érkeztek. A szezon már elkezdődött a klub számára, hiszen jelenésük volt az Európa Kupa-selejtezőjében, ahol mint arról beszámoltunk, a BC Prievidza ellen kiharcolta a főtáblára jutást. Az új játékosoknak elévülhetetlen érdeme volt ebben, David Nicholst még a selejtezők legjobbjának is jelölték. A Soproni KC-tól érkező irányító, többször is elmondta már, hogy azért igazolt Székesfehérvárra, hogy döntőket játszhasson – Nagy potenciált látok a csapatunkban, ha mindenki követi a szakmai stáb utasításait nagy célok felé haladhatunk – nyilatkozta az amerikai kosaras az Alba hivatalos oldalának.

Nichols mellett több játékos is érkezett, a csapat átalakult, az új játékosokat a régi gerinc köré kell építenie Jandro Zubillaga vezetőedzőnek. A tréner harmadik szezonját kezdi Fehérváron és idén is komoly eredményekre törekszik. A sok új játékos miatt a szezon elején még előfordulhat kisebb nagyobb hullámzás a csapat teljesítményét illetően. Erre jó példa volt a fent említett Európa Kupa-selejtező, ahol az első mérkőzésen rengeteg hibával, pontatlan és kissé zavarodott játékkal tizenhét pontos hátrányba került a csapat, de a visszavágón remek teljesítményt nyújtva mégis fordítani tudott. Ez a fajta hektikusság megeshet a szezon korai szakaszában, viszont ha összeszokik a keret, mindenkire veszélyt jelenthet az Alba Fehérvár. Erre utalt a szintén nyáron érkező Jeriah Horne is, aki mindenképpen az aranyéremért szeretne küzdeni. Az első találkozón az Egis Körmend lesz az ellenfelük, akikről egyenlőre nem lehet tudni mire számíthatunk.