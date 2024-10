Az előző két idényben dobogós helyen végzett az Alba Fehérvár, mely az új szezonra is kitűzte az éremszerzést. A kezdés kimondottan jól sikerült, mint arról beszámoltunk az Egis Körmend ellen magabiztos 114-86-os győzelmet aratott a csapat. A következő ellenfél a szintén győzelemmel kezdő Atomerőmű SE Paks, a Tolna megyei együttes az Endo Plus Service-Honvédot verte meg az első fordulóban 91-60-ra. A nagy arányú győzelem ellenére a hazaiak vezetőedzője Kostas Flevarakis nem lehet teljesen elégedett, hiszen a nyáron szerződtetett légiósuk Kahlil Dukes megsérült, a helyére ideiglenes megoldásként Yasiin Joseph-el rövidtávú megállapodást kötött a Paks.

Az előző idény nem sikerült jól az Atomerőműnek, az alapszakaszban csak a 12. helyen végzett a csapat, némi vigasz lehetett számukra, hogy a Play Out második helyén végeztek, így az igazán nagy veszélyt elkerülték. Flevarakis nyáron került a paksi kispadra, a szezon előtt elmondta, hogy valószínűleg időre lesz szükségük, hiszen ez egy teljesen új csapat, akiknek még a részleteket tökéletesíteni kell. Az átalakult keret jelző nemcsak a tolnai csapatra igaz, hiszen az Albához is rengeteg új játékos került a nyáron, igaz Alejandro Zubillaga személyében ugyanaz a vezetőedző maradt a klubnál.

Kass Balázs az Alba Fehérvár védője szerint jól erősített a paksi csapat, amikor megkértük emelje ki azokat a csapatokat akik a legnagyobb ellenlábasai lehetnek a csapatnak, őket is említette – A legjobb együttesek között egyértelműen ott lesz a Falco, ők továbbra is egy nagyon erős csapat, szerintem a Paks is jól erősített a szezonra és még talán a Szolnok lehet az aki komoly eséllyel vág neki a szezonnak – mondta a fiatal magyar játékos. Emellett még megosztotta velünk, hogy a csapat remekül összeszokott, és a szakmai stáb is rendkívül magas színvonalon végzi a munkáját. – Zubillaga nagyon jól kijön a csapattal, mi is szeretünk vele dolgozni. Ő egy igazi maximalista, aki saját magát is folyamatosan fejleszti. Egyik legnagyobb erőssége, hogy kiválóan összetartja a csapatot, mindig képes minket felrázni – mondta tréneréről. Az Albának komoly szándékai vannak – Mindig a soron következő mérkőzésre fókuszálunk, hogy az adott akadályt leküzdjük, pénteken Paksra látogatunk, igyekszünk jól kezdeni a meccset és szeretnénk, hogy ez a lendület kitartson. Az egész szezont tekintve a csapattal azt a célt fogalmaztuk meg, hogy minimum érmet szerezzünk, de nagyon szeretnénk megnyerni a bajnokságot – emelte ki Kass Balázs.